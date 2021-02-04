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洛阳市检察院举办党史学习教育红色诗歌朗诵会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2021.04.29 17:01

　　为扎实开展好党史学习教育，4月29日上午，洛阳市检察院举办了以“诵读经典 感悟思想 汲取力量”为主题的党史学习教育红色诗歌朗诵会，让广大检察干警从党史中更好地感悟信仰之力、理想之光，坚定理想信念，强化责任担当，将传承红色基因、践行初心使命转化为推动干事创业的不竭动力。

　　千秋伟业，百年恰是风华正茂。活动中，朗诵选手们紧扣主题，用真挚的情感、生动的语言、饱满的热情，演绎了《跨越百年的承诺》《中国人，中国梦》《永远的丰碑》《可爱的中国》等诗歌作品，带领在场检察干警回顾革命艰辛、感受峥嵘岁月，坚定初心使命，从党史学习中汲取奋进力量。

 

　　“在党的旗帜下，我们紧密团结，如钢似铁；在党的旗帜下，我们昂首挺胸，如松似柏……”由第十检察部、案件管理办公室带来的《党旗下》拉开了本场诗歌朗诵会的序幕，朗诵者铿锵有力，激情洋溢，带领干警们重温了中国共产党带领人民从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，拳拳爱国、爱党之心与热血沸腾的情怀漫溢在现场。

　　“在朝鲜的每一天，我都被一些东西感动着，我的思想感情的潮水，在放纵奔流着。我想把一切东西，都告诉给我祖国的朋友们……”由法律政策研究室、法警支队、机关党委朗诵的《谁是最可爱的人》，讲述了中国人民志愿军在抗美援朝战场上不畏牺牲、奋勇杀敌的英雄事迹，表现了中国人民志愿军坚韧刚毅、宁死不屈的精神品质。

　　“我站在时间的岸上看，乌斯浑河滚滚流淌，八女投江的壮烈，就在这里名扬四方……”朗诵会在第五检察部诵读的《穿越时空的对话》走向高潮，作品歌颂了革命先烈们坚贞不屈、向往光明的革命精神和英雄气概，抒发了共产党人真挚深厚的家国情怀。朗诵者们饱含深情的诵读深深打动了在场的每一名干警，精彩的演出获得阵阵掌声。

　　最后，本次活动在全体检察干警大合唱《没有共产党就没有新中国》的歌声中圆满落下帷幕。干警们纷纷表示，要把活动中受到的感动和震撼转化为前进的动力，把红色基因传承好，让红色精神、红色力量激励大家不忘初心、牢记使命，继续前行，推动洛阳检察工作高质量发展。

　　市委党史学习教育第一巡回指导组成员到会指导。市检察院党组班子成员及全体干警参加活动。（记者 张晓丹 通讯员 刘晗）
[ 责任编辑：李玉洁]
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