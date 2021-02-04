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洛阳市深入开展全民国家安全教育日宣传活动【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.29 16:55

　　连日来，洛阳市结合常态化疫情防控，通过一系列内容丰富、形式多样的宣传教育活动，营造共筑国家安全人民防线的浓厚氛围，进一步强化了全市广大干部群众的总体国家安全意识，全社会自觉维护国家安全的强大共识进一步凝聚。

　　在今年的全民国家安全教育宣传中，洛阳市以总体国家安全观为牵引，把国家安全、思想政治教育、党史学习教育有机融合，并结合实际谋划了“国家安全专家谈”“国家安全进校园”等一系列特色宣传活动，努力推动党性修养和国家安全意识双提升。

　　洛阳市将学习贯彻总体国家安全观列入各级党委(党组)理论学习中心组学习内容，各级各部门领导带头积极学习参与，形成了既兼顾全局，又突出重点、区域特点、行业特色的全方位、立体化宣传格局，通过“关键少数”带动“绝大多数”，在全市上下形成了维护国家安全的强大共识。

　　“为扩大宣传教育活动范围和实效，我市各地各部门采取网上网下相结合的方式，切实提高国家安全知识在全市党员干部职工群众中的覆盖面、普及率和知晓率。”洛阳市委国安办有关负责人介绍，例如市委国安办联合洛阳日报社将党史学习教育与国家安全教育相结合，以“学百年党史、护国家安全”为主题，在“掌上洛阳”客户端推出洛阳市全民国家安全教育知识竞赛，吸引了全市200余万人参与答题；洛阳日报社开设《百姓身边的国家安全》栏目，通过关注度高的案例和通俗易懂的方式，广泛宣传百姓身边的国家安全；我市各级各部门纷纷利用电子屏、宣传栏、微信公众号等开展宣传活动。

　　4月15日，洛阳市及各县区同步开展了以“践行总体国家安全观，统筹发展和安全，统筹传统安全和非传统安全，营造庆祝建党100周年良好氛围”为主题的集中宣传活动，各有关单位结合行业系统特点，制作摆放百余块展板，播放宣传视频,开展快闪活动,设立咨询台面对面、零距离向广大群众宣传、普及国家安全知识，广泛宣传国家安全法、反间谍法、网络安全法、保守国家秘密法、密码法、传染病防治法、突发事件应对法、突发公共卫生事件应急条例等法律法规，以及食品药品安全、消防安全、道路交通安全等方面的法律法规。现场，向群众发放国家安全法律法规宣传手册1.8万余册、宣传彩页1.3万余张、印有宣传语的购物袋2.5万余个，洛阳市农业局还准备了200份农作物转基因试条，以群众喜闻乐见、亲身体验的方式宣传领域内国家安全，让群众意识到维护国家既是国家责任也是公民义务，进一步筑牢了国家安全的人民防线。

　　在开展好各项常规宣传活动的同时，洛阳市还结合实际开展了一系列特色活动。在“国家安全进校园”活动中，洛阳市把国家安全教育作为政治思想和法治教育的组成部分，全市大中小学纷纷开展“同上一堂国家课”活动；一些高校举办了“国家安全高于一切保密责任重于泰山”设计作品展，“全民国家安全教育日”主题海报设计大赛；洛阳市委党校将总体国家安全观纳入教学计划，在主体班授课中进行总体国家安全观教育，增强广大党员干部维护国家安全意识……

　　“今年是中国共产党成立100周年，也是‘十四五’开局之年。国家安全，重于泰山。”洛阳市委国安办有关负责人表示，将统筹发展和安全，统筹传统安全和非传统安全，以总体国家安全观为指导，进一步推动国家安全宣传教育工作常态化、制度化、规范化，采取日常宣传与集中宣传相结合的方式，线上线下相结合，开展主题鲜明、内涵丰富、形式多样、全方位、多层面、全覆盖的宣传教育活动，推动国家安全宣传教育进机关、进企业、进学校、进军营、进乡村、进社区、进网络，进一步增强全民国家安全意识，共筑维护国家安全的钢铁长城，为洛阳社会主义现代化强市建设提供坚强保障。（洛报融媒记者 申利超 文/图/视频）
[ 责任编辑：马佳佳]
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