洛阳地铁1号线运营“满月”！日均客流量9.1万人次 “五一”购票更便捷

3月28日开通初期运营以来，洛阳地铁1号线一整实现运营“满月”，数据显示日均客流量达9.11万人次，并初步实现了安全有序运营目标。洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，根据广大乘客建议，“五一”假期将上线手机NFC、银联卡刷卡等新的进站方式。

3月28日开通初期运营以来，洛阳地铁1号线运营“满月”，数据显示日均客流量达9.11万人次，并初步实现了安全有序运营目标。洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，根据广大乘客建议，“五一”假期将上线手机NFC、银联卡刷卡等新的进站方式。

首月日均客流量9.1万人次

3月28日，洛阳地铁1号线开通，迅速成为市民游客的“打卡地”。数据显示，开通运营一个月以来，1号线整体工作平稳、有序，列车正点率99.94%，日均客流量9.1万人次，运营指标优于国家标准。

数据显示，今年清明节小长假期间，洛阳地铁旅客量屡创新高，单日客流量最大为4月4日的24.64万人次，客流强度为0.97，当日客流前度进入全国前十序列。运营以来，牡丹广场站平均客流量最大；从进出站方式看，选择单程票的最多，约占54.4%左右。

市轨道交通集团相关负责人介绍，5月10日前，地铁1号线仍将执行牡丹文化节运行图，每日营运时间为6点半至22点半，高峰期行车间隔7分钟，平峰期行车间隔10分钟。随后，将恢复工作日、休息日相结合的常规运行模式，具体营运时间和行车间隔将根据情况研究确定。