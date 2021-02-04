河南省五一劳动奖出炉！洛阳市一批先进个人和集体榜上有名

“五一”国际劳动节即将到来之际，河南省总工会于近日印发《关于表彰2021年河南省五一劳动奖和河南省工人先锋号的决定》，344名先进个人、65个先进单位和145个先进集体受到表彰。

“五一”国际劳动节即将到来之际，河南省总工会于近日印发《关于表彰2021年河南省五一劳动奖和河南省工人先锋号的决定》，344名先进个人、65个先进单位和145个先进集体受到表彰。

洛报融媒记者从洛阳市总工会获悉，洛阳市一批先进个人和集体榜上有名。他们是：

2021年河南省五一劳动奖章获得者：

李高峰 中车洛阳机车有限公司机车事业部组装工段总成班班长

郭建波 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司炼油二部首席技师

李宁飞 洛阳天浩泰轨道装备制造有限公司铆焊二班班长

张连成 中信重工机械股份有限公司数控一车间镗铣班组数控镗铣床机长

赵小辉 洛阳哈他网络科技有限公司物流中心数据分析专员

董武献 洛阳市公安局交通警察支队洛龙交巡大队副中队长

刘智勤 洛阳市老城区洛浦街道办事处党工委书记

王宏涛 洛阳北方易初摩托车有限公司摩托车开发部研发项目负责人

李有忠 洛阳市第一高级中学教师

王燕 孟津县第二人民医院呼吸与危重症医学科护士长

黎晓煜 中国一拖集团有限公司党委书记、董事长

周英杰 河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)脊柱中心主任