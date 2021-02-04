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收藏！五一游栾川，超全又实用的攻略出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 全景栾川 2021.04.29 15:59

　　不知不觉，五一假期临近，奇境栾川邀您来临！

　　近日，栾川多家景区推出精彩活动，乡村山青水绿，住美宿，品美食，攻略翻新，速速浏览。

　　1、重渡沟

　　蔷薇花海惹人醉，锦鲤红包拿不停！

　　五一大放“价”，线上亿元超级红包大派送！持续时间：5月1日至6月15日！最高可享全程免单！

　　拍视频赢大奖！万元现金红包线下直领！持续时间：5月1日至5月5日！现场万元红包，参加即可领取！（＞＞＞点击我，了解具体参与办法及规则！

　　这里已是绿树繁花，夜游璀璨，美食繁多，北国水乡重渡沟邀您前来！

　　景区电话：0379-66685666

　　2、天河大峡谷

　　两地市民免门票，奇山秀水深呼吸

　　对洛阳市、平顶山市游客推出免门票优惠(需购买五元保险)，持续时间：5月1日至5月5日。（本人持有效证件即可享受）

　　指定网红项目免费，游客畅玩特大优惠活动！

　　高负氧离子，清新自然深呼吸，美美的做一次肺部SPA！

　　景区电话：0379-66639666

　　3、抱犊寨

　　沉浸式体验，传承红色经典

　　孤峰古寨，深藏悠悠岁月情怀，精彩演绎，深入互动体验！抛球选婿，绿林抢亲，血战抱犊寨！每天三场实景演绎！

　　红色经典传承，百年征程，不忘初心！致敬先烈，珍惜当下幸福生活！

　　豫西人文代表，身临其中自有思绪漫飞！探寻大山深处，这里自有那些人的故事！

　　景区电话：0379-66628666

　　4、鸡冠洞

　　高山牡丹展颜笑，穿越星辰待佳人

　　奇境栾川高海拔，牡丹花期持续五一，鸡冠洞高山牡丹怒放，赏花正当时！

　　四季恒温，地下龙宫不似人间，阖家出游，欢乐五一，更有民俗演绎免费欣赏！

　　景区电话：0379-66890998

　　5、王府竹海

　　4A新贵活动钜惠，小众怡情私人专属

　　抖友特权：粉丝数1000以上，门票半价！粉丝数5000以上，门票免费！(售票处核验，需购买5元保险！)

　　小程序购票大放价，我是摄影师，百套汉服免费穿，行动不如行动，详情咨询景区！

　　高山群瀑独此一处，茂林修竹王府人家！

　　景区电话：0379-67886888

　　6、龙峪湾

　　二元午餐真贴心，清爽仙境游画卷

　　情暖龙峪湾“2元公益午餐”强势推出，游客检票时只需另付2元购买餐券一张，即可在景区任意就餐点享受地道美食！

　　一山有四季，十里不同天，龙峪湾的山水就是一轴丹青画卷，漫步其中，别有风味！

　　景区电话：0379-66669112

　　7、竹海野生动物园

　　国宝领衔，邂逅万千灵兽阖家欢！

　　打卡熊猫馆，穿越5D观光隧道，走进观虎长廊，车行猛兽区，投食萌宠，乐趣满满，不能停歇！

　　免费美食，免费表演，更有多种网红娱乐项目，美美的玩上一整天！

　　景区电话：0379-60896668

　　8、伏牛山滑雪度假乐园

　　德国滑道飞驰而下，室内滑雪仍有激情！

　　奇境栾川最落差最大的滑道，目前没有之一，夏季滑雪的激情可曾体验？

　　全开放缆车，场地卡丁车速跑，五一运动就到这里！

　　景区电话：0379-66644888

　　9、养子沟

　　秀水青山，亲近自然！

　　秀水地，梨花教子，离城最近的世外桃源！

　　景区电话：0379-66838410

　　10、老君山

　　仙山花海持续火爆，奇境栾川顶流压轴！

　　一场穿越相会，一场盛世花事，花海仙山，云海缭绕，金顶生辉，日出夕阳，奔赴，相会，不容错过！

　　水滑漂流，玻璃栈道，天空之境，高空滑索，飞拉达攀岩等娱乐项目，让你尽享刺激放松的假期时光！景区电话：0379-66838888

　　全域旅游皆景，醉美乡村流连！

　　风车主题——庙子镇山湾村

　　花海奇遇——栾川乡养子沟村

　　重管委铁路小镇——新南村王坪村

　　牛堡文化园——叫河镇叫河村

陶湾康养小镇——协心村西沟村

农家乐园——庄子村

岭山人家——潭头镇拨云岭村

　　美食美宿，享受惬意时光

　　奇境栾川，众多美宿，风格各异，总有你喜欢的一款！

　　一大波地道美食，栾川味道最正宗，

　　这里就是你爱的家乡味！

　　五一出行，就选奇境栾川，

　　速速安排，不容错过，

　　纵情山水，自然不同！⑧
[ 责任编辑：马佳佳]
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