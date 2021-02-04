火！栾川县曲剧团每年“送戏下乡”450余场次

“县曲剧团今晚来唱戏哩，早点吃饭啊！”乡亲们见面相互打着招呼。日前，栾川县剧团的演出车刚停在村文化广场，还没等村里群发通知，整个村子便都传开了！

“县曲剧团今晚来唱戏哩，早点吃饭啊！”乡亲们见面相互打着招呼。日前，栾川县剧团的演出车刚停在村文化广场，还没等村里群发通知，整个村子便都传开了！

据了解，栾川县曲剧团每年“送戏下乡”450余场次，抖音直播间观众峰值达4.9万人次。

文旅融合，文艺振兴

栾川县曲剧团奏出诗和远方新乐章

近年来，栾川县曲剧团积极实施文化振兴工程，盘活文艺资源，开拓进取，改革创新，以开展送戏下乡、精品创作、线上直播等为抓手，以文促旅，深化文旅融合，为“旅游富县”注入文化内涵，使老剧团焕发新活力，呈现出繁荣发展的良好态势。

戏曲下乡，文旅惠民

栾川县曲剧团通过编排戏曲、小品、歌舞、器乐等群众喜闻乐见的精品文艺节目，实施进农村、进社区、进景区文化惠民工程，每年为全县213个行政村、各大景区送戏450场次以上，实现“每村每年演出两场戏”的文化惠民目标，为顺利实施脱贫攻坚、乡村振兴战略提供了强大的精神动力。今年以来，县曲剧团已为合峪镇、庙子镇共44个村进行了演出，“送戏下乡”惠民活动按计划正火热进行中。

科技赋能，文艺复兴

随着新媒体平台的兴起，栾川县曲剧团通过采取“戏曲+直播”的形式，展示戏曲魅力，使老剧团焕发新活力，让全国的戏迷群众足不出户就能欣赏到精彩的文艺演出。近年来，县曲剧团还精心创作出《情系重渡沟》、《大山的呼唤》等精品力作，先后被授予“文华奖”、“河南省戏曲大赛金奖”、“洛阳市五个一工程奖”等殊荣，同时还进行线上直播，使戏曲文化得到进一步传承创新。

栾川县曲剧团抖音直播间自今年元月1日开通以来，已累计演出90场次，粉丝已飙升至3.9万，线上直播观众峰值达4.9万人次，累计观看达120万人次，进一步提升县曲剧团的知名度、美誉度和影响力。

走向市场，扩大影响

栾川县曲剧团不仅注重本地市场的深耕，还坚持开拓创新，走出深山，走向城市，积极拓展演出市场，面向市场要效益。今年以来，县曲剧团受邀到三门峡市陕州区演出经典剧目《包公辞朝》、《包公碑》、《铡美案》、《清风亭上》、《拉荆笆》、《情系重渡沟》等精品大戏，累计观众达6.2万人次，受到当地观众一致好评和赞赏。⑧