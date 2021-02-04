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洛阳文旅部门营造良好全域旅游环境迎接八方游客
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.29 16:56

　　“五一”假期临近，洛阳市文化旅游部门积极筹备，开展安全隐患排查整治行动，各大景区、星级饭店、旅行社等文旅行业已做好准备，营造良好全域旅游环境，迎接八方游客的到来。

　　在日前召开的洛阳市“五一、端午节”假日文化旅游市场安全工作会议上，洛阳市文化广电和旅游局相关负责人介绍，今年牡丹文化节期间，通过前期的强力宣传营销，加之各项丰富多彩的文化旅游活动轮番登场，洛阳文旅市场迎来全面复苏，游客接待量持续攀升，龙门石窟、各主要牡丹观赏园、隋唐洛阳城国家历史文化公园等热门景区游客爆棚，宾馆酒店一房难求，安全防控压力不断增大。即将到来的“五一”假期，人民群众的文旅消费需求高涨，出游愿望显著增强，根据旅游大数据预测，洛阳是近期全国热门旅游目的城市之一，节日期间文旅市场仍将持续处于高位运行状态，旅游接待量有望再创新高。

　　为给广大游客打造安全有序的良好旅游环境，全市各级文旅部门和各旅游景区、旅游星级饭店、旅行社等文旅单位牢固树立“安全第一、生命至上”的理念，严格落实属地责任，细化工作举措，强化督导检查，完善应急预案，全力做好旅游景区安全工作，确保假日期间景区安全、平稳、有序。

　　洛阳市文旅系统将在落实好疫情常态化防控各项要求的基础上，针对春季多雨多风、夏季防汛等特点，以游客密集场所、旅游住宿设施、预防电气火灾、特种设施设备、重大文旅活动等为重点，持续开展安全隐患排查整治行动。各旅游景区将特别排查缆车、索道、摩天轮大型游乐设施等特种设施设备和景区小交通工具、换乘工具，坚决防止“带病”运行；龙门石窟、老君山等重点景区将针对各类可能发生的突发事件开展应急演练，做到防患于未然；相关部门将加强对景区、宾馆饭店的食品安全监管，确保游客吃得放心、玩得愉快；全市各星级饭店、旅行社、网吧、KTV、歌舞厅、图书馆、文化馆等文化旅游场所重点检查消防设施设备、应急预案和演练情况。通过严查真改，及时消除风险隐患，防止发生安全责任事故，为广大游客营造安全有序的文旅环境。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 刘延）
[ 责任编辑：崔利利]
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