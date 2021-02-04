洛阳两大展览荣获河南省优秀陈列展览

29日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，河南省文物局下发了《关于公布2020年度河南省优秀陈列展览推介活动结果的通知》，洛阳两大展览入选2020年度河南省优秀陈列展览。

29日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，河南省文物局下发了《关于公布2020年度河南省优秀陈列展览推介活动结果的通知》，洛阳两大展览入选2020年度河南省优秀陈列展览。

这两大展览是——

洛阳博物馆、龙门石窟研究院的“丝路华光——敦煌、云冈、龙门石窟艺术联展”。为了更好地展现三处世界文化遗产，该展览通过“鸣沙圣迹，赫赫敦煌”“塞上皇冠，巍巍云冈”“中原明珠，泱泱龙门”三大板块和主题展厅，对敦煌、云冈、龙门石窟宏大的规模、丰厚的历史文化、精美的艺术和数十年来的文化遗产保护历程、成果进行充分展示。敦煌的壁画一跃飞到古都洛阳，龙门古阳洞从崖壁上飞到博物馆，云冈20窟的大佛通过VR肉眼可见，展览中，不仅有众多精美的文物和展品，还通过3D打印、VR等数字化技术，让广大中外游客欣赏到这些人类瑰宝的独特魅力。此次展览也是新中国成立以来，中国三大石窟首次举办的大型艺术联展。