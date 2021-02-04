大棚下的袖珍西瓜 让一家人的日子越过越甜

28日，在孟津区送庄镇送庄社区一大棚内，种植户黄晓丹正在观察袖珍西瓜的长势，她轻轻抚摸着一个个小西瓜，像抚摸自家的孩子。眼下，她家4个大棚的袖珍西瓜陆续成熟。近年来，她靠种植这种小西瓜翻盖房屋、供孩子上学，日子越过越甜。

28日，在孟津区送庄镇送庄社区一大棚内，种植户黄晓丹正在观察袖珍西瓜的长势，她轻轻抚摸着一个个小西瓜，像抚摸自家的孩子。眼下，她家4个大棚的袖珍西瓜陆续成熟。近年来，她靠种植这种小西瓜翻盖房屋、供孩子上学，日子越过越甜。

28日临近中午，记者在黄晓丹的大棚内看到，瓜藤上一个个袖珍西瓜油光发亮，并用网兜兜着，每个小西瓜旁还绑着不同颜色的绳子。“每个西瓜授粉时间不同，成熟时间也就不同，绳子的用处是记录西瓜授粉的时间，以便推算其成熟的日子。”黄晓丹解释。

尽管棚内温度高达35℃，黄晓丹汗流不止，但看着眼前的情景，她的脸上洋溢着幸福的笑容。她说，早些年她和爱人在西安卖衣服，没赚到钱，加上家里上有老下有小，夫妻俩选择了回来。当时，送庄镇号召大家种植果蔬，种植户建大棚可享补贴。夫妻俩一合计，决定在家搞种植，花3万元建了一个大棚。