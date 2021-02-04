“五一”假期，预计北上深至洛航线比较“热”

今日，记者从洛阳北郊机场获悉，目前，该机场各条航线上座率均会维持在高位，预计热门航线为北京、上海、深圳、南宁、重庆至洛阳航线。

今日，记者从洛阳北郊机场获悉，目前，该机场各条航线上座率均会维持在高位，预计热门航线为北京、上海、深圳、南宁、重庆至洛阳航线。 今日，记者从洛阳北郊机场获悉，目前，该机场各条航线上座率均会维持在高位，预计热门航线为北京、上海、深圳、南宁、重庆至洛阳航线。 “五一假期，预计发送旅客2.67万人次，同比增长224%；完成航班保障197架次，同比增长93%。”洛阳北郊机场有关负责人说，目前，机场已做好准备，应对五一客流小高峰。 该负责人说，针对高峰时段、旅客瞬时流量大等特点，机场会增开值机柜台、安检通道，确保旅客不排长队，同时，机场积极与协议酒店、运输公司沟通，确保出现航班延误时积极疏散安置相关旅客，并保持做好疫情相关防控工作。 另外，市民乘坐飞机出行要全程戴口罩，持绿色健康码通行。（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 李征 文/图）