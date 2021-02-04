“学习强国”洛阳学习平台建设座谈会召开

在“学习强国”洛阳学习平台上线一周年之际，4月28日下午，洛阳市委宣传部组织召开“学习强国”洛阳学习平台建设座谈会，总结经验，表彰先进，交流学用心得。

在“学习强国”洛阳学习平台上线一周年之际，4月28日下午，洛阳市委宣传部组织召开“学习强国”洛阳学习平台建设座谈会，总结经验，表彰先进，交流学用心得。

自2020年4月28日正式上线以来，洛阳学习平台始终紧扣学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，立足洛阳实际、突出洛阳特色，开设14个精品栏目，内容权威、内涵丰富，生动阐释了新思想，成为展示洛阳形象、讲好洛阳故事、传播洛阳声音的新窗口。目前，全市已建立供稿通讯站28个，发展培养供稿编审人员130名，将全市10个县级融媒体中心纳入洛阳学习平台。

河南省委宣传部有关负责同志出席座谈会，对洛阳学习平台建设取得的显著成效给予肯定并提出要求。会上表彰了2020年度“学习强国”学用工作先进集体、先进个人。洛阳日报社、洛阳广播电视台、栾川县、洛龙区、龙门园区等单位代表围绕洛阳学习平台管理工作、供稿工作、日常学用情况进行交流发言。部分学员代表分享了学习体会。

大家在发言中一致表示，要以党史学习教育为契机，进一步做好“学习强国”学习平台在洛阳的推广运用和洛阳学习平台的建设工作，创新内容、丰富形式，引导各级党员干部全方位、立体式深入开展党史学习教育，推动学党史、悟思想、办实事、开新局取得实实在在效果，以优异成绩庆祝建党百年。（洛报融媒记者 孙自豪 通讯员 魏胜南 文/图）