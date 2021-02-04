立夏节气，到洛阳市少儿图书馆免费参与亲子活动吧

五一小长假，您安排了哪些亲子活动呢？5月5日是立夏节气，洛报融媒采集中心将与市少儿图书馆联合举办以“立夏”为主题的免费亲子活动，有兴趣的话赶快报名参加吧！
五一小长假，您安排了哪些亲子活动呢？5月5日是立夏节气，洛报融媒采集中心将与市少儿图书馆联合举办以“立夏”为主题的免费亲子活动，有兴趣的话赶快报名参加吧！
五一小长假，您安排了哪些亲子活动呢？5月5日是立夏节气，洛报融媒采集中心将与市少儿图书馆联合举办以“立夏”为主题的免费亲子活动，有兴趣的话赶快报名参加吧！
立夏，是二十四节气中第7个节气，表示孟夏时节正式开始。立夏节气有很多有趣的民间习俗，如尝三鲜、挂蛋、斗蛋等。让我们在立夏当天，跟随老师的脚步，一起感受节气的美妙意趣吧！
活动时间：5月5日下午3点至4点
活动对象：6岁至12岁儿童(亲子活动，一大一小，因场地限制，限报8组家庭，报满即止)
活动内容：
1.了解立夏节气的民间习俗
2.赏芍药花和麦穗，品尝樱桃
3.创意手工：制作“挂蛋”
4.游戏互动：“斗蛋”
5.品读诗词，学唱二十四节气歌
主讲老师：张茜(洛阳启迪未来小学)
报名电话：18638358896
(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 宁莉 田甜)
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