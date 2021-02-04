洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

岛锦：一花双色 艳丽夺目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.29 13:16

　　28日上午，记者在王城公园正门西侧的牡丹观赏区看到，岛锦花开争艳。它艳丽的花色，格外引人注目。

　　岛锦一花双色，红粉相间，相互融合，这样混搭的颜色并不会让人感觉突兀，反而显现出和谐之美。其硕大的花瓣质薄而润，整齐排列在一起。

　　据王城公园园林技术员陈璐璐介绍，岛锦属于复色系牡丹品种，花型既有菊花型，又有蔷薇型。其花色艳丽，一花自带两种颜色，也有的是纯红色。一花两色的岛锦除了半红半粉，还有红色和粉色条状相间的颜色。

　　岛锦之所以颜色艳丽，是因为它是1974年日本品种太阳经过芽变培育而成的，继承了太阳牡丹的花色特点。

　　作为复色系牡丹精品，岛锦的植株为中高型，枝条直立，花梗长而硬，生长势强，成花率高，有很好的抗湿、抗热性。其花朵向上，高出叶面，房衣和花丝均为红色。

　　陈璐璐表示，园内现在的岛锦是在高山牡丹基地培育种植的，花期相对较晚，想要领略一花两色之美的朋友可以前去观赏。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 张晶晶 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·凌晨时分，他误喝了一大口洁厕灵
  • ·走路总碰到东西 竟是遭遇了视力小偷
  • ·价格不是九龙口腔的特色，专家、医术、服务才是
    		•
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
        此前，曾听人言，孟津黄河湿地自然保护区白鹤镇段风光旖旎，不仅有着堪比油画色彩的明艳，还有着仿若泼墨山...
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 注意！“五一”假期过后，洛阳将调整...
  • 洛阳理工学院“学霸班”：班里逾半数...
  • 点赞！洛阳一批先进职工和集体获得全...
  • “五一”假期哪里去？来这几个地方观...
  • 龙门石窟流散海外近百年的《帝后礼佛...
  • 洛阳市纪委通报五起违反中央八项规定...
  • 洛阳公布10条“最美乡村旅游路”【组图】
  • 群众围观5位专家吃瓜？他们是在给袖珍...
  • 平均降幅52%！第四批国家集采药品明日...
  • 洛阳市新增市级示范园12所、省级示范...
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    “五一”假期哪里去？...
    群众围观5位专家吃瓜？...
    连环画里读党史 重温...
    持续到5月10日！快来赴...
    精彩热帖

    创意摄影

    蜻蜓蜕变

    娇艳欲滴

    人像习作
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605