岛锦：一花双色 艳丽夺目

28日上午，记者在王城公园正门西侧的牡丹观赏区看到，岛锦花开争艳。它艳丽的花色，格外引人注目。

28日上午，记者在王城公园正门西侧的牡丹观赏区看到，岛锦花开争艳。它艳丽的花色，格外引人注目。

岛锦一花双色，红粉相间，相互融合，这样混搭的颜色并不会让人感觉突兀，反而显现出和谐之美。其硕大的花瓣质薄而润，整齐排列在一起。

据王城公园园林技术员陈璐璐介绍，岛锦属于复色系牡丹品种，花型既有菊花型，又有蔷薇型。其花色艳丽，一花自带两种颜色，也有的是纯红色。一花两色的岛锦除了半红半粉，还有红色和粉色条状相间的颜色。

岛锦之所以颜色艳丽，是因为它是1974年日本品种太阳经过芽变培育而成的，继承了太阳牡丹的花色特点。

作为复色系牡丹精品，岛锦的植株为中高型，枝条直立，花梗长而硬，生长势强，成花率高，有很好的抗湿、抗热性。其花朵向上，高出叶面，房衣和花丝均为红色。

陈璐璐表示，园内现在的岛锦是在高山牡丹基地培育种植的，花期相对较晚，想要领略一花两色之美的朋友可以前去观赏。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 张晶晶 文/图)