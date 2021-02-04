洛阳公布10条“最美乡村旅游路”【组图】

今日，洛阳市召开新闻发布会，发布洛阳市首批最美乡村旅游路。

今日，洛阳市召开新闻发布会，发布洛阳市首批最美乡村旅游路。这10条“最美乡村旅游路”分别是：

伊洛合流——华夏文明探源之旅，涉及洛龙、偃师

●线路行程

开元大道伊河大桥桥西堤顶路→伊河李楼湿地乐道→伊河堤顶北路→田西路→岳洛路→夏都大道→洛河堤顶南线→伊洛合流处

●线路特点

全长22公里，道路两侧风景宜人，北侧是伊河李楼湿地，南侧是伊河及河滨公园。

●线路亮点

二南段环湖步道、夏庄段临水平台、穆庄段候鸟乐园和荷花湖、二里头夏都遗址博物馆等。