洛阳“四好农村路”全国示范县达2个 省级“文明示范路”达777公里

今日，洛阳市举行新闻发布会，介绍“四好农村路”建设情况。 今日，洛阳市举行新闻发布会，介绍“四好农村路”建设情况。 近年，洛阳市抢抓建设“四好农村路”交通强国试点市、打造全国重要综合交通枢纽机遇，创新开展“一路九带动”“两个拓展”“‘五级路成网、绿廊连城乡’助推乡村振兴三年行动”。 截至目前，洛阳市已累计创建“四好农村路”全国示范县2个、省级示范县3个、市级示范县2个、市级示范乡(镇)33个，省级以上示范县数量全省领先；打造省级“文明示范路”777公里，建成旅游路、产业路、扶贫路等精品线路50余条，沿线打造30个民俗文化村、90个旅游景点、64条沟域生态经济带；洛阳生产服务型国家物流枢纽正式入选2020年国家物流枢纽建设名单；伊川、孟津等9个县区均通过全省“万村通客车提质工程”示范县验收；县、乡两级物流网络节点覆盖率达100%。(洛报融媒记者 赵硕 文/图 通讯员 张毅)