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天王院里赏花忙
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.29 08:30

　　“何人不爱牡丹花，占断城中好物华。”最美人间四月天，洛城四月，各个牡丹园芳菲满眼，各色牡丹争奇斗艳。唐宋时期，洛阳也有很多名园。“天下名园重洛阳。”唐宋时，洛阳政治地位显赫，达官贵人在洛阳兴建了许多园林，如李德裕的平泉山庄、牛僧孺的归仁园、白居易的履道坊宅园、司马光的独乐园等。

　　北宋初年，李清照之父李格非所作《洛阳名园记》中，介绍了十九个洛阳名园。这些名园多数是在唐朝庄园别墅园林的基础上发展而来的。这十九个洛阳名园各具特色。其中，天王院花园子因是纯粹的牡丹园而遐迩闻名。

　　天王院花园子位于今安乐聂湾一带。这里原是隋朝贵族杨文思的宅第所在。杨文思去世后，隋炀帝将此宅赐给东都留守樊子盖。唐朝时，此宅归户部侍郎宗楚客所有，宗楚客后被流放岭南，此宅又归唐中宗太子李重俊。

　　神龙三年(公元707年)，李重俊死于一场宫廷政变，此宅被改为皇家寺院崇因尼寺，后又改为安国寺。唐武宗时，此寺被拆除。唐宣宗即位后，此寺复原了一小部分，称天王院，其余部分都种植了牡丹。

　　北宋司马光《又和安国寺及诸园赏牡丹》云：“洛邑牡丹天下最，西南土沃得春多。一城奇品推安国，四面名园接月波。山相著书称上药，翰林弄笔作新歌。人间朱粉无因学，浪把菱花百遍磨。”洛阳牡丹甲天下，安国寺即天王院的牡丹，更是洛城奇品，声名远播。

　　天王院花园子，园中既无亭台也无楼阁，“洛中花甚多种，而独名牡丹曰花王。凡园皆植牡丹，而独名此曰花园子”。天王院花园子“独有牡丹数十万本”，每年四月，这里“张幕幄，列市肆，管弦其中，城中士女绝烟火游之”。

　　北宋时，每逢牡丹花开时节，天王院花园子里，赏花者甚众，丝竹管弦，热闹非凡。人们来此赏花，也买花，“今牡丹岁益滋，而姚魏花愈难得，魏花一枝千钱，姚黄无卖者”，名贵牡丹很难得，魏紫一枝千钱，姚黄根本买不来。

　　牡丹开花时，“凡城中赖花以生者，毕家于此”，摆摊卖花赚银子。可见，北宋时，天王院花园子已是著名的牡丹观赏园，且颇具商业规模。(记者 刘永娟)
[ 责任编辑：潘亮]
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