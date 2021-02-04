洛阳市信访局原副县级专职信访督查专员宁明伟被开除党籍和公职

据洛阳市纪委监委消息：日前，经洛阳市委批准，洛阳市纪委监委对洛阳市信访局原副县级专职信访督查专员宁明伟严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 据洛阳市纪委监委消息：日前，经洛阳市委批准，洛阳市纪委监委对洛阳市信访局原副县级专职信访督查专员宁明伟严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 经查，宁明伟违反中央八项规定精神，违规收受礼金、礼品，借用管理服务对象车辆；违反组织纪律，利用职权为他人在职工录用方面谋取利益并收受财物；违反廉洁纪律，违规从事营利性活动；利用职务上的便利，为他人谋取利益并非法收受财物，涉嫌受贿犯罪。 宁明伟身为党员领导干部，背离初心使命，丧失纪法底线，严重违反党纪，构成职务违法并涉嫌职务犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经洛阳市纪委常委会会议研究并报洛阳市委批准，决定给予宁明伟开除党籍处分；由洛阳市监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。