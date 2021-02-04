金谷春晴：人间春常在，旧貌变新颜

洛阳牡丹文化节叠加五一小长假，洛阳火车站迎来送往，人潮涌动。

洛阳牡丹文化节叠加五一小长假，洛阳火车站迎来送往，人潮涌动。

出了洛阳火车站，往南就是金谷园路。金谷园路挨着春晴路，附近有金谷园小学、春晴小学、金谷街，还有一个金谷园。

十三朝古都文化厚重，小地名包含大历史：“金谷”和“春晴”加在一起，就是“金谷春晴”——古时“洛阳八大景”之一。

金谷，指洛阳名园金谷园；春晴，说的是春和景明时节，金谷园中的绝美风景。

富豪享乐金谷园

金谷园始建于西晋，原是西晋权臣石崇的私家园林，距今已有1700多年历史。

千年流转，沧海桑田，这座园林早已湮灭于浩瀚尘烟。其遗址具体位于何地，目前尚无定论。史书里说，金谷园背靠邙山、面临谷水，有人推测，它可能在今孟津送庄、麻屯一带。

西工区的金谷园是今人复建的。那座写着“金谷园”的古朴牌楼，彩绘已斑驳，镏金已褪色，鲜有人会把它和西晋王公贵族的奢靡生活联系在一起。

据《晋书》《世说新语》等古籍记载，西晋京城洛阳富豪如云，石崇是富豪中的富豪。他有过战功，当过将军，但他身居高位不为民造福，反而靠着劫掠富商发家致富。

钱多了，人就容易飘。石崇穷奢极欲，酷爱炫富。他与晋武帝司马炎的舅舅王恺斗富，拿蜡烛当柴火烧，用锦缎铺路。他家的厕所富丽堂皇，备有豪华“沙发床”，婢女捧着香囊等物侍立两旁。有人到他家做客，借用厕所，误以为进了卧室。

厕所都如此讲究，其他方面可想而知。

史载，石崇斥巨资建造金谷园，园内亭台楼阁错落有致，奇花异草争奇斗艳。他还用珍珠、玛瑙、琥珀等珍宝，把别墅装饰得金碧辉煌，犹如天宫琼宇。

每逢春日，金谷园内百花争艳，溪水潺潺，莺啼燕舞，美不胜收。金谷春晴，名动洛城。

这么美的园林，石崇当然要显摆。他常常呼朋唤友，在园中设宴饮酒，纵情享乐。若是客人不肯干杯，他就让侍卫把劝酒的美女当场杀掉。