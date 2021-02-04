洛阳市新增市级示范园12所、省级示范园2所

26日、27日，我市召开2021年全市学前教育工作会议，对新认定的12所市级示范园、2所省级示范园，以及14所通过复检的市级示范园进行授牌，并对2021年我市学前教育各项工作进行部署。

26日、27日，我市召开2021年全市学前教育工作会议，对新认定的12所市级示范园、2所省级示范园，以及14所通过复检的市级示范园进行授牌，并对2021年我市学前教育各项工作进行部署。

关键词 省级、市级示范园

为健全学前教育政策体系，我市印发《洛阳市学前教育深化改革规范发展的实施方案》等，对公办园、普惠性民办园、非普惠性民办园进行分类挂牌管理。

2020年，我市新增省级示范园2所、市级示范园12所。目前，我市省级示范园已达36所，居全省第二名，市级示范园82所。(名单详见洛阳晚报教育周刊微信公众号lywbjyzk)

今年，我市将建立“1个示范园+N个共建园”的共同体，加强示范园在共同体及全市范围内的引领示范作用，切实提升群众的获得感。

关键词 公办园

当前，学前教育迎来了“二孩政策”全面实施后的入园高峰。为缓解“入园难、入园贵”，2020年，我市新增公办园183所，公办园在园幼儿占比由35.4%提升至51.9%；持续推进第三期学前教育三年行动计划，新建、改扩建幼儿园238所，扩充了我市公办幼儿园资源。

今年，我市将积极推进第四期学前教育三年行动计划：预计到2023年，我市将新建、改扩建公办园58所，增加学位9000个；继续扩大公办园覆盖范围，每个县至少要办3所标准化政府办幼儿园，每个乡镇至少办好1所标准化公办中心幼儿园，3万人口以上乡镇至少办好2所公办中心园，并尽快投用。

关键词 小区配建园

如何让适龄儿童在家门口享受到优质、普惠性的学前教育资源？2020年，我市以集中开展城镇小区配建园整治为突破口，对城镇小区配建幼儿园的规划、建设、移交、使用情况进行摸排，并督促开发商将小区与配建园同步规划、同步建设、同步交付使用。目前，141个需治理的小区配建园已全部治理完毕，下一步将尽快投用。

关键词 收费标准

为完善公办园收费标准动态调整机制，我市印发了《关于调整市实验幼儿园等3所公办幼儿园保育教育费标准的通知》。从去年秋季学期开始，我市已将公办园收费标准从2013年的每生每月345元，提高到了每生每月540元。

在收费标准上，普惠性民办园收费将参照同区域公办园标准制定，合理设置收费梯度，确定最高收费标准，坚决抑制过高收费；营利性民办园收费标准将实行市场调节，要依法加强监管，并向社会公示。

在经费投入方面，各县、区将逐步落实公办园生均财政拨款标准、普惠园补助标准：公办园生均经费不低于省定标准，普惠性民办园每生每年补助不低于500元。此外，各县、区要结合去年出台的相关政策，根据办园成本、当地经济发展水平、群众承受能力等，合理确定、动态调整公办园收费标准，每3年调整一次。

关键词 幼小衔接

今年，对于幼儿园违背幼儿身心发展规律开展教育活动的，我市将进行检查治理。此外，各县、区将全面推进入学适应性教育，鼓励学区内小学、幼儿园建立学习共同体，坚决遏制“小学化”倾向，真正改变过度重视知识准备、超标教学、超前学习的状况，帮助儿童顺利实现从幼儿园到小学的过渡。（首席记者 焦琳 通讯员 吴艳红）