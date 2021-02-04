洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市新增市级示范园12所、省级示范园2所
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.29 08:27

　　26日、27日，我市召开2021年全市学前教育工作会议，对新认定的12所市级示范园、2所省级示范园，以及14所通过复检的市级示范园进行授牌，并对2021年我市学前教育各项工作进行部署。

　　关键词　省级、市级示范园

　　为健全学前教育政策体系，我市印发《洛阳市学前教育深化改革规范发展的实施方案》等，对公办园、普惠性民办园、非普惠性民办园进行分类挂牌管理。

　　2020年，我市新增省级示范园2所、市级示范园12所。目前，我市省级示范园已达36所，居全省第二名，市级示范园82所。(名单详见洛阳晚报教育周刊微信公众号lywbjyzk)

　　今年，我市将建立“1个示范园+N个共建园”的共同体，加强示范园在共同体及全市范围内的引领示范作用，切实提升群众的获得感。

　　关键词　公办园

　　当前，学前教育迎来了“二孩政策”全面实施后的入园高峰。为缓解“入园难、入园贵”，2020年，我市新增公办园183所，公办园在园幼儿占比由35.4%提升至51.9%；持续推进第三期学前教育三年行动计划，新建、改扩建幼儿园238所，扩充了我市公办幼儿园资源。

　　今年，我市将积极推进第四期学前教育三年行动计划：预计到2023年，我市将新建、改扩建公办园58所，增加学位9000个；继续扩大公办园覆盖范围，每个县至少要办3所标准化政府办幼儿园，每个乡镇至少办好1所标准化公办中心幼儿园，3万人口以上乡镇至少办好2所公办中心园，并尽快投用。

　　关键词　小区配建园

　　如何让适龄儿童在家门口享受到优质、普惠性的学前教育资源？2020年，我市以集中开展城镇小区配建园整治为突破口，对城镇小区配建幼儿园的规划、建设、移交、使用情况进行摸排，并督促开发商将小区与配建园同步规划、同步建设、同步交付使用。目前，141个需治理的小区配建园已全部治理完毕，下一步将尽快投用。

　　关键词　收费标准

　　为完善公办园收费标准动态调整机制，我市印发了《关于调整市实验幼儿园等3所公办幼儿园保育教育费标准的通知》。从去年秋季学期开始，我市已将公办园收费标准从2013年的每生每月345元，提高到了每生每月540元。

　　在收费标准上，普惠性民办园收费将参照同区域公办园标准制定，合理设置收费梯度，确定最高收费标准，坚决抑制过高收费；营利性民办园收费标准将实行市场调节，要依法加强监管，并向社会公示。

　　在经费投入方面，各县、区将逐步落实公办园生均财政拨款标准、普惠园补助标准：公办园生均经费不低于省定标准，普惠性民办园每生每年补助不低于500元。此外，各县、区要结合去年出台的相关政策，根据办园成本、当地经济发展水平、群众承受能力等，合理确定、动态调整公办园收费标准，每3年调整一次。

　　关键词　幼小衔接

　　今年，对于幼儿园违背幼儿身心发展规律开展教育活动的，我市将进行检查治理。此外，各县、区将全面推进入学适应性教育，鼓励学区内小学、幼儿园建立学习共同体，坚决遏制“小学化”倾向，真正改变过度重视知识准备、超标教学、超前学习的状况，帮助儿童顺利实现从幼儿园到小学的过渡。（首席记者 焦琳 通讯员 吴艳红）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·凌晨时分，他误喝了一大口洁厕灵
  • ·走路总碰到东西 竟是遭遇了视力小偷
  • ·价格不是九龙口腔的特色，专家、医术、服务才是
    		•
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
        此前，曾听人言，孟津黄河湿地自然保护区白鹤镇段风光旖旎，不仅有着堪比油画色彩的明艳，还有着仿若泼墨山...
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 注意！“五一”假期过后，洛阳将调整...
  • 洛阳理工学院“学霸班”：班里逾半数...
  • 点赞！洛阳一批先进职工和集体获得全...
  • 龙门石窟流散海外近百年的《帝后礼佛...
  • “五一”假期哪里去？来这几个地方观...
  • 名称确定！隋唐大运河文化博物馆面向...
  • 洛阳市纪委通报五起违反中央八项规定...
  • 李亚主持召开市委常委会会议 研究生态...
  • 群众围观5位专家吃瓜？他们是在给袖珍...
  • 平均降幅52%！第四批国家集采药品明日...
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    “五一”假期哪里去？...
    群众围观5位专家吃瓜？...
    连环画里读党史 重温...
    洛龙区举行“诵读红色...
    精彩热帖

    创意摄影

    蜻蜓蜕变

    娇艳欲滴

    人像习作
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605