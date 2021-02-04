27日晚，现代曲剧《河洛工匠》在洛首演，我市劳模、职工代表等500余人观看演出。

27日晚，现代曲剧《河洛工匠》在洛首演，我市劳模、职工代表等500余人观看演出。

该剧由市委宣传部、市总工会、市文广旅局联合出品，是改革开放40多年来首部以工人为主题的曲剧，也是献礼中国共产党成立100周年的剧目。

该剧以中信重工能源供应公司原党委书记、经理杨奎烈为原型，展现了他以工厂为家，视企业如生命，一心扑到工作上的事迹，赞颂和弘扬了新时代河洛工匠精神。

在首演现场，一幕幕感人的场景、跌宕起伏的情节，让不少观众深受感动。

市人大常委会副主任、市总工会主席吉振华参加活动。（记者 孙小蕊）