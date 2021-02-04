住建部住房公积金“十四五”发展规划调研座谈会在洛召开

昨日，住建部住房公积金“十四五”发展规划调研座谈会在我市召开。

昨日，住建部住房公积金“十四五”发展规划调研座谈会在我市召开。 昨日，住建部住房公积金“十四五”发展规划调研座谈会在我市召开。 住建部住房公积金监管司副司长王旭东，省住建厅党组成员、副厅长张达，市委常委、市政府党组成员魏建平，我市和郑州、平顶山、安阳、焦作、三门峡、南阳、信阳、济源等地住房公积金管理部门负责人参加座谈会。 我市高度重视住房公积金工作。截至今年3月底，全市缴存单位达11917家，缴存职工达64.19万人；累计归集资金590.45亿元；为职工办理住房公积金提取367.6亿元；累计发放贷款392.77亿元。 王旭东指出，住房公积金管理工作要围绕中心、服务大局、找准定位，做好缴存扩面、资金监管和服务等工作。下一步，住建部将统筹考虑住房公积金“十四五”发展规划制定、改革方案确定和《住房公积金管理条例》修订工作。省、市住房公积金管理部门要提高站位、主动作为、加强协作，高质量谋划相关工作；探索省级层面统筹推进信息共享、跨省通办等举措；不断推进区域公积金一体化建设，在推动中部地区高质量发展中实现新作为，展现新担当。 会后，王旭东一行到我市住房公积金管理中心新安管理部进行调研。（记者 赵硕 通讯员 卢彦飞）