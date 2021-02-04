学习百年党史 汲取智慧力量

昨日，市政协邀请党史学习教育市委宣讲团成员、洛阳理工学院马克思主义学院副教授申艳红为机关干部职工作党史学习教育专题辅导讲座。

昨日，市政协邀请党史学习教育市委宣讲团成员、洛阳理工学院马克思主义学院副教授申艳红为机关干部职工作党史学习教育专题辅导讲座。

申艳红以《在党史学习教育中“明理、增信、崇德、力行”》为题，从深刻认识党史学习教育的意义、从党砥砺百年不忘初心的奋斗中汲取智慧和力量、在感悟党的百年辉煌历史中开创未来三个方面，联系实际、深入浅出、旁征博引，深刻阐述了党史学习教育的重要性，以及如何在党史学习教育中坚定信仰信念、学懂弄通做实，做到知史爱党、知史爱国。

专题辅导讲座在市政协机关干部职工中引起热烈反响，大家表示，从建党的开天辟地，到新中国成立的改天换地，到改革开放的翻天覆地，再到党的十八大以来党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，党团结、依靠、带领人民历经千难万险，创造了一个又一个彪炳史册的奇迹。作为新时期的党员干部，要深刻认识党史学习教育重要意义，高标准高质量完成党史学习教育各项目标任务，进一步从红色精神谱系中汲取力量，永葆干事创业激情，不断夯实应对挑战、推动发展的共同思想基础和艰苦奋斗的精神支柱，在新时代的伟大征程中，为推动政协事业高质量发展作出贡献。

市政协主席杨炳旭参加活动。（记者 李三旺 通讯员 成洋）