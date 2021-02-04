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市政府常务会议研究公共交通等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.29 08:27

　　昨日，市长刘宛康主持召开市政府常务会议，学习市委常委会会议精神，研究公共交通等工作，安排“五一”期间重点工作。

　　会议强调，要按照市委常委会会议关于经济运行的部署要求，坚定信心、保持定力，紧盯重点企业，狠抓项目建设，促进消费提质扩量。要进一步健全常态化疫情防控举措，细化节日期间防控方案和应急预案。要进一步强化红线意识、底线思维，紧盯安全监管“最后一米”，有效防范各类事故发生。要积极谋划“五一”假期和二季度促消费活动，加强旅游市场综合监管，统筹做好服务保障等各项工作。

　　会议强调，要进一步树牢公交为民、公共交通优先发展的理念，集中力量解决公共交通优先发展中的突出问题，补齐公共交通供给短板。要强化部门协作配合，加强资源优化配置，提升运营服务质量，着力打造高效便捷、安全舒适、经济可靠的城市公共交通服务体系，更好地满足人们的出行需求。

　　会议还研究了其他事项。（记者 孙自豪）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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