李亚会见浙大材料学院学术委员会主任叶志镇

昨日，市委书记李亚会见来洛考察的中国科学院院士、浙江大学材料科学与工程学院学术委员会主任叶志镇一行。
昨日，市委书记李亚会见来洛考察的中国科学院院士、浙江大学材料科学与工程学院学术委员会主任叶志镇一行。
昨日，市委书记李亚会见来洛考察的中国科学院院士、浙江大学材料科学与工程学院学术委员会主任叶志镇一行。双方就立足洛阳产业基础和发展方向，充分发挥浙江大学学科优势，务实推进浙江大学洛阳研究院、浙江大学工程师学院洛阳分院筹建工作，不断深化校地合作、实现互利共赢，助力洛阳都市圈、郑洛西高质量发展合作带建设等进行深入交谈。
洛阳理工学院校长张锐、副市长贺敏等参加会见。（记者 李东慧）
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