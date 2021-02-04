洛龙区举行“诵读红色经典 传承红色基因”青少年诵读大赛

26日，洛龙区“诵读红色经典传承红色基因”青少年诵读大赛在市图书馆举行。 26日，洛龙区“诵读红色经典 传承红色基因”青少年诵读大赛在市图书馆举行。32组选手深情朗诵了《青春中国》《江山如此多娇》《祖国赞歌》等作品，用稚嫩的声音和饱满的热情抒发着爱国爱党情怀，精彩演出赢得了台下观众的阵阵掌声。自党史学习教育开展以来，洛龙区高标准谋划“自选动作”，激发广大党员群众学习党史、传承红色基因的热情，助推党史学习教育走深走实。（记者 孙小蕊 通讯员 姚嘉慧 郑雅静 摄影报道）