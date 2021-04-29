昨日，记者从市医疗保障局获悉，从4月30日起，我市将执行第四批国家药品集采中选结果。此次中选药品共有45个品种，平均降幅52%，药品覆盖剂型范围进一步扩大。

昨日，记者从市医疗保障局获悉，从4月30日起，我市将执行第四批国家药品集采中选结果。此次中选药品共有45个品种，平均降幅52%，药品覆盖剂型范围进一步扩大。

“第四批国家集采药品涉及高血压、糖尿病、消化道疾病、精神类疾病、恶性肿瘤等多个治疗领域，纳入药品中包括8个注射剂品种，注射剂品种超过前三批的总和。”市中心医院负责药品采购的药库组长于洋说，一批常用药品、抗癌药品价格经过本次集采明显降低。

治疗多发性骨髓瘤的抗癌药硼替佐米注射剂(1mg)，集采后单支价格从2344元降至346元，整个疗程可节约费用约4.2万元；治疗呼吸疾病的盐酸氨溴索注射液(2ml:15mg)，集采后每支价格从4.68元下降到0.34元，降幅92.8%；治疗胃溃疡的常用药物艾司奥美拉唑肠溶胶囊(20mg)，集采后每粒价格从8.82元下降到1.93元，降幅78%，大幅减轻了患者的药费负担。

记者注意到，从26日起，省公共资源交易中心已对相关药品价格进行统一调整。目前，我市医药机构正按照中选价格进行采购，以确保自4月30日起，我市患者能够以中选价格购买到中选药品。

我市积极落实药品集中带量采购常态化、制度化要求，截至目前，已执行国家三批药品集采结果，加上此次的第四批，一共有157种药品进入集采范围，去年节约医保基金1.75亿元，有效减轻了患者的药费负担。

第四批国家集采药品清单