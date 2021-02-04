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今日洛阳多云到晴天 气温13℃到28℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.29 08:04

　　昨天，洛阳的天气称得上舒适，就是风有些不正经，法桐的果毛飘飞，很容易钻到人的眼睛里引起不适。

　　今明两天，洛阳大风天气持续，气温也会继续攀升，初夏的感觉越来越明显。这波升温浪潮是全国性的。据中国天气网消息，未来四天，升温潮将席卷我国大部地区，西安、郑州、武汉、杭州等多地最高气温或将冲击今年首个“30℃＋”。洛阳也不例外，明天最高气温可能突破30℃，如果预报准确，明天将是洛阳今年以来“破三”首日。近期天气晴朗少云，紫外线强度较高，大家外出时注意防晒补水。

　　近年受气候变暖影响，洛阳入春、入夏的时间比前些年持续偏早。记者从市气象台了解到，按照气候学标准，去年洛阳5月15日入夏，较常年提前了8天，而且去年的年度最高气温出现在5月3日，伊川当天以40.5℃的最高气温在全市夺魁。从最新气象资料看，相较于常年，今年5月初洛阳气温属于正常，预计最高气温在27℃上下。至于入夏，今年会不会继续提前呢？让我们拭目以待。

　　根据最新的气象资料分析，短期受高空低涡后部下滑冷空气影响，预计今天我市多云到晴天，部分地区有浮尘，偏西风4级到5级，气温13℃到28℃；明天晴天间多云，偏西风4级左右，气温12℃到30℃。(记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮]
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