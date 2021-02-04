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2020年度“洛阳青年五四奖章”获奖名单揭晓
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.28 20:56

　　在五四青年节即将到来之际，28日，共青团洛阳市委、洛阳市青联印发表彰决定，正式揭晓2020年度“洛阳青年五四奖章”获奖名单。

　　“洛阳青年五四奖章”是团市委、市青联授予洛阳优秀青年和青年集体的最高荣誉。此次表彰中，共有10名同志荣获2020年度“洛阳青年五四奖章”称号，10个青年集体荣获“洛阳青年五四奖章集体”称号，旨在集中展示新时代洛阳青年的精神品格和价值追求，引领广大团员青年聚焦洛阳都市圈和现代化强市建设奋勇建功立业、贡献青春力量。

　　2020年度“洛阳青年五四奖章”获得者(10名)：

　　郭乐祥 中国一拖集团有限公司能源分公司电焊工

　　王洋 中国邮政集团有限公司河南省新安县分公司揽投员

　　陈世源 洛阳市消防救援支队经开大队吉庆路消防救援站站长助理、一级消防士

　　余明洋 洛阳市公安局特殊警务支队四级警长

　　魏鹏波 西工区唐宫路街道办事处党工委副书记

　　秦颖 洛阳市洛龙区第一实验小学德育室主任

　　杨加一 中国空空导弹研究院总体所武器系统设计专业室副主任、某创新项目总设计师助理

　　高萌 河南科技大学第一附属医院护师

　　白云飞 洛报融媒采集中心栏目部副主任、资深记者

　　韩小龙 汝阳县瑞晨农业开发有限公司董事长

　　2020年度“洛阳青年五四奖章集体”名单(10个)：

　　中铁隧道局隧道股份洛阳轨道交通2号线土建2标03工区项目部

　　中航光电某军机研发服务团队

　　中国船舶七二五所万米团队

　　洛阳市瀍河回族区人民检察院法治宣讲团

　　洛阳市消防救援支队特勤大队

　　洛阳市公安局交通警察支队铁骑大队

　　中国一拖集团有限公司所属第一拖拉机股份有限公司中小拖公司总装车间青年先锋队

　　汝阳县援鄂医疗队

　　河南三建洛阳创岩创业服务有限公司服务楼项目青年突击队

　　老城区第三代“拥军八姐妹”志愿服务团

　　（洛报融媒记者 白云飞 通讯员 宋夏）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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