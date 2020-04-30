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持续到5月10日！快来赴这场国际牡丹芍药切花花艺盛宴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.28 20:58

　　4月28日，作为第39届中国洛阳牡丹文化节特色赏花游园系列活动之一，国际牡丹芍药切花花艺展暨河南九市插花花艺邀请赛在洛阳神州牡丹园开幕。

　　本次国际牡丹芍药切花花艺展，以“自然、和谐、创新、时尚”为主题，主办方精选国内外200余种牡丹芍药切花品种进行展示与鉴赏。国内外百余位花艺技师现场以牡丹芍药鲜花为主花材进行花艺作品制作，让大家充分了解牡丹芍药鲜切花的创作过程，奉上一场别开生面的牡丹文化大餐和牡丹艺术盛宴。

　　据介绍，同日启动的河南九市插花花艺邀请赛主题为“弘扬黄河文化”。东道主洛阳邀请郑州、开封、焦作、安阳、新乡、南阳、三门峡、平顶山等地相关部门及园艺技师，以花为媒同台技艺、切磋交流，表达“花开洛阳，香溢五洲”的美好意境。

　　本次活动将持续到5月10日，游客可入园免费参观。（洛报融媒记者 郭学锋 文/图/视频 通讯员 黄治民）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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