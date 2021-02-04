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“五一”假期哪里去？来这几个地方观赏高山牡丹吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.28 19:27

　　谷雨过后再无寒，人间芳菲已向暖。“五一”前后，洛阳市栾川县、嵩县、洛宁县、汝阳县等地的高山牡丹陆续盛开，即将进入最佳观赏期。“五一”假期去哪里？约上亲朋去赏高山牡丹吧。

　　近日，栾川县鸡冠洞景区高山牡丹园内的牡丹陆续绽放，园中馥郁芬芳，吸引大批游客前来赏花。

　　步入牡丹园，只见一朵朵雍容华贵的牡丹花竞相开放，娇艳多姿。鸡冠洞景区高山牡丹园占地100余亩，种植60多个品种10万余株高山牡丹，涵盖胡红、洛阳红、魏紫、二乔等品种。由于海拔较高造成气温差异，这里的牡丹相比洛阳市区牡丹花期较晚。

　　“4月26日至5月10日是欣赏中开牡丹的最佳时机，中开牡丹有香玉、肉芙蓉、二乔、姚黄、豆蔻年华、天然富贵、丹阳、桃李争艳、春归华屋等40个品种，花色以红、粉、紫、白、黄、绿为主。”鸡冠洞景区相关负责人介绍，晚开牡丹有锦绣九都、紫阁、绿云浮日、粉紫含金等18个品种，最佳观赏时间为5月11日至5月20日，“五一”前后是鸡冠洞景区高山牡丹的最佳观赏期。

　　让我们把目光转向嵩县白云山景区高山牡丹园，这里种植了100余亩高山牡丹。“牡丹种在海报1530米的高山区，共有100多个品种，早开品种有青山灵雪、清香白、凤丹、酒醉杨妃、醉兰、状元红、朱砂垒等；中开品种有白雪塔、赵粉、锦帐芙蓉、粉中黄、一品朱衣等；晚开品种有盛丹炉、银粉金麟、蓝线界玉等。”白云山景区相关负责人介绍，牡丹园内建了几座精美的观花阁，方便游人赏花游玩。目前，这里的牡丹花还含苞待放，预计“五一”假期牡丹花会陆续开放。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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