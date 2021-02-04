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洛阳市公交集团81路班组荣获“全国工人先锋号”称号
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.28 19:27

　　28日，记者从市公共交通集团有限公司获悉，中华全国总工会日前公布了2021年全国五一劳动奖和全国工人先锋号名单，该公司81路班组荣获“全国工人先锋号”称号。

　　81路线开通于1984年6月，它是我市一条由洛阳火车站开往龙门石窟的公交线路，既是重点旅游线路，也是窗口路线，还是我市所有公交线路中女司机人数最多的一条线路，58名车长中女性司机占35名，平均年龄36岁。

　　81路公交车在车厢内首创“母婴哺乳间”，此举后被全国公交行业学习效仿。班组成员还在车上打造“流动市民之家”，放置医药箱、爱心雨伞、便民袋、纸抽等供乘客免费使用。在重大节日，还会专门安排女导乘员，为乘客提供景点解说服务，方便来洛旅游群体。

　　今年国际劳动妇女节，81路班组荣获由全国妇联公布的“全国巾帼文明岗”称号。(洛报融媒记者 冯莹雅 文/图 通讯员 赵承)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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