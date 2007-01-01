孟津区住建局党组成员、副局长彭光勇接受纪律审查和监察调查

孟津区住建局党组成员、副局长彭光勇(副科级)涉嫌严重违纪违法，经洛阳市纪委监委指定管辖，目前正接受伊川县纪委监委纪律审查和监察调查。
孟津区住建局党组成员、副局长彭光勇(副科级)涉嫌严重违纪违法，经洛阳市纪委监委指定管辖，目前正接受伊川县纪委监委纪律审查和监察调查。
孟津区住建局党组成员、副局长彭光勇(副科级)涉嫌严重违纪违法，经洛阳市纪委监委指定管辖，目前正接受伊川县纪委监委纪律审查和监察调查。
彭光勇简历
彭光勇，男，汉族，1973年11月出生，湖南醴陵人，大学文化，1993年12月加入中国共产党，1992年12月参加工作。
1992.12—2006.12 部队服役；
2007.01—2013.09 孟津县委办公室科员；
2013.09—2015.10 孟津县项目建设专员(副科级)；
2015.10—2016.05 孟津县人大机关纪律检查员、挂任朝阳镇副镇长；
2016.05—2016.12 孟津县人大机关纪律检查员；
2016.12—2017.12 孟津县人大办公室副主任；
2017.12—2021.04 孟津县住建局党组成员、副局长；
2021.04— 孟津区住建局党组成员、副局长。
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