洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市纪委通报五起违反中央八项规定精神典型问题
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.28 19:31

　　28日，洛阳市纪委通报了五起违反中央八项规定精神典型问题。

　　●洛阳市精神卫生中心原党委书记凌延昭、洛阳市残疾人联合会副理事长张国美等人借考察之机公款旅游问题

　　2015年12月，凌延昭、张国美等一行六人赴广东省广州市、湛江市考察学习期间，借机绕道海南省三亚市天涯海角景区游玩，并违规报销住宿费和差旅补助费等费用。2021年2月10日，凌延昭、张国美分别受到党内警告处分，违纪资金予以收缴。

　　●瀍河区人民法院一级员额法官杨晓桥违规收受礼品问题

　　2021年1月28日下午，杨晓桥在瀍河回族区人民法院诉讼大楼附近路边收受管理服务对象某地产开发有限公司审计法务部柳某某两提武夷岩茶。2021年2月4日，杨晓桥受到党内警告处分，违纪物品予以收缴。

　　●汝阳县交通运输局执法所副所长胡红涛公车私用问题

　　2021年2月5日，胡红涛驾驶交通运输局公务用车豫C8281U到汝阳县小店镇办理私事。2021年2月23日，胡红涛受到党内警告处分。

　　●偃师区岳滩镇生态环境建设办公室副主任王世玉在生态环境保护工作中失职失责问题

　　2021年4月19日上午，中央生态环境保护督察组发现岳滩镇某三轮摩托车有限公司环保设备未正常开启、在线监控未正常运行等问题并要求企业整改，该企业未经整改验收擅自生产，4月20日再次被中央生态环境保护督察组检查发现。王世玉作为生态环境建设办公室副主任兼该企业环保工作监管员，落实上级决策部署不力、疏于管理、监管缺失。2021年4月21日，王世玉受到党内警告处分。

　　●栾川县政务服务中心公安交警大队业务窗口工作人员韩燕鸽等人工作时间打板羽球问题

　　2021年1月13日10时2分至10时16分，公安交警大队业务窗口工作人员韩燕鸽、张小玲、常兰兰等3人身穿警服在政务服务中心群众办事等候区打板羽球，交警大队窗口负责人尚玲玲在旁边观看，未予制止。其四人为民服务意识淡薄，在人民群众中造成不良影响。2021年1月18日，尚玲玲、韩燕鸽分别受到党内警告处分；张小玲、常兰兰分别受到政务警告处分。
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·凌晨时分，他误喝了一大口洁厕灵
  • ·走路总碰到东西 竟是遭遇了视力小偷
  • ·价格不是九龙口腔的特色，专家、医术、服务才是
    		•
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
        此前，曾听人言，孟津黄河湿地自然保护区白鹤镇段风光旖旎，不仅有着堪比油画色彩的明艳，还有着仿若泼墨山...
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 郑洛西高质量发展合作带建设引发热议
  • 洛阳牡丹不仅“甲”天下 还逐步实现“...
  • 牡丹：百花之王 根在中国
  • 点赞！洛阳一批先进职工和集体获得全...
  • 河南省“两优一先”推荐对象名单
  • 省人大常委会执法检查组来洛开展执法检查
  • 龙门石窟流散海外近百年的《帝后礼佛...
  • 诵读党史书籍 赓续红色精神
  • 名称确定！隋唐大运河文化博物馆面向...
  • 洛阳警方公布经济犯罪中心举报电话
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    香玉：堪称“牡丹第一香”
    牡丹：百花之王 根在中国
    洛宁高山牡丹花开艳
    伊川：建设“四好农村...
    精彩热帖

    樱桃红了

    蜻蜓蜕变

    娇艳欲滴

    游景德镇
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605