洛阳市纪委通报五起违反中央八项规定精神典型问题

28日，洛阳市纪委通报了五起违反中央八项规定精神典型问题。 28日，洛阳市纪委通报了五起违反中央八项规定精神典型问题。 ●洛阳市精神卫生中心原党委书记凌延昭、洛阳市残疾人联合会副理事长张国美等人借考察之机公款旅游问题 2015年12月，凌延昭、张国美等一行六人赴广东省广州市、湛江市考察学习期间，借机绕道海南省三亚市天涯海角景区游玩，并违规报销住宿费和差旅补助费等费用。2021年2月10日，凌延昭、张国美分别受到党内警告处分，违纪资金予以收缴。 ●瀍河区人民法院一级员额法官杨晓桥违规收受礼品问题 2021年1月28日下午，杨晓桥在瀍河回族区人民法院诉讼大楼附近路边收受管理服务对象某地产开发有限公司审计法务部柳某某两提武夷岩茶。2021年2月4日，杨晓桥受到党内警告处分，违纪物品予以收缴。 ●汝阳县交通运输局执法所副所长胡红涛公车私用问题 2021年2月5日，胡红涛驾驶交通运输局公务用车豫C8281U到汝阳县小店镇办理私事。2021年2月23日，胡红涛受到党内警告处分。 ●偃师区岳滩镇生态环境建设办公室副主任王世玉在生态环境保护工作中失职失责问题 2021年4月19日上午，中央生态环境保护督察组发现岳滩镇某三轮摩托车有限公司环保设备未正常开启、在线监控未正常运行等问题并要求企业整改，该企业未经整改验收擅自生产，4月20日再次被中央生态环境保护督察组检查发现。王世玉作为生态环境建设办公室副主任兼该企业环保工作监管员，落实上级决策部署不力、疏于管理、监管缺失。2021年4月21日，王世玉受到党内警告处分。 ●栾川县政务服务中心公安交警大队业务窗口工作人员韩燕鸽等人工作时间打板羽球问题 2021年1月13日10时2分至10时16分，公安交警大队业务窗口工作人员韩燕鸽、张小玲、常兰兰等3人身穿警服在政务服务中心群众办事等候区打板羽球，交警大队窗口负责人尚玲玲在旁边观看，未予制止。其四人为民服务意识淡薄，在人民群众中造成不良影响。2021年1月18日，尚玲玲、韩燕鸽分别受到党内警告处分；张小玲、常兰兰分别受到政务警告处分。