注意！“五一”假期过后，洛阳将调整中小学上课时间

为保证中小学生有充足睡眠时间，根据不同年龄段学生身心发展特点，调整中小学作息时间：小学上午上课时间不早于8:20，中学不早于8:00。

各县区教育局，市直各学校：

为促进学生身心健康发展，进一步规范学校教育教学管理，根据教育部办公厅《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》和《关于加强义务教育学校作业管理的通知》精神，现将有关要求通知如下：

一、调整上课时间

为保证中小学生有充足睡眠时间，根据不同年龄段学生身心发展特点，调整中小学作息时间：小学上午上课时间不早于8:20，中学不早于8:00。各学校要根据调整后的上课时间及时合理统筹安排教学活动时间，不得要求学生提前到校参加统一的教育教学活动。寄宿制学校要合理安排作息时间，确保学生达到规定睡眠时间要求。本调整自2021年5月6日起实施。

二、加强作业管理

1.统筹管理。各县区教育行政部门要指导学校制定作业管理细则，各中小学校要切实履行作业管理主体责任，明确专人负责统筹协调，加强过程监管，及时删减过量作业。

2.精心设计。各中小学校要加强学科组和年级组的统筹，将作业布置列入学科组集体备课内容，根据每周每天的课程安排以及学科特点进行学科作业的平衡，提前研判，确保作业总量合适。小学一二年级不布置书面家庭作业，可在校内安排适当巩固练习；三至六年级每天书面作业完成时间平均不超过60分钟；初中每天书面作业完成时间平均不超过90分钟。作业难度不得超过国家课程标准要求。

3.科学布置。各中小学校要将作业设计工作纳入校本教研体系，倡导分层作业、弹性作业和个性化作业，培育学生创新思维。教师要根据学情精心选择和科学设计作业。布置书面作业、科学探究、体育锻炼、艺术欣赏、社会与劳动实践等不同类型作业，落实五育并举。

4.认真批改。教师要对布置的学生作业全批全改，不得要求学生自批自改。作业批改要正确规范、评语恰当，反馈精准。全面分析学情，及时查漏补缺，不断优化课堂教学。要充分利用课堂教学时间和课后服务时间加强学生作业指导。

5.督促完成。家长要树立正确的教育观念，积极主动参与孩子教育，切实履行家庭教育主体责任。督促孩子回家后主动完成学校布置的作业，养成独立自主完成作业的良好习惯。合理安排孩子课余生活，鼓励孩子进行适当的体育锻炼，参与力所能及的家务劳动，培养健康的兴趣特长。坚持家校协同共育，避免教师减负家长增负、校内减负校外增负。 6.督导监测。各县区教育督导部门要将作业管理作为规范办学行为督导检查和责任督学日常监管的重要内容；教育行政部门要建立作业管理监测督导机制，加强对学校作业管理的日常检查、效能监测和督导，将作业管理情况纳入学校绩效考核，定期组织开展优秀作业评选与展示交流活动。畅通社会反映渠道，坚决防止校外培训机构给中小学生留作业，引导学生家长共同监督作业情况，切实做好减负工作。

三、提高思想认识

中小学生身心健康涉及到千家万户的利益，影响到家庭幸福指数。全面规范中小学办学行为，科学合理布置作业，避免机械、无效训练，保障中小学生充足睡眠，有利于学生健康成长。各县区教育行政部门和各学校要落实好睡眠管理和作业管理，把睡眠宣传教育和作业管理纳入课程教学体系、教师培训内容和家校协同育人机制，通过体育与健康课程、心理健康教育、班团队活动、科普讲座以及家长学校、家长会等多种途径，大力普及科学睡眠知识，切实减轻学生课业负担，促进学生全面发展、健康成长。

2021年4月28日