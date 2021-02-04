西工区窨井盖安全再“升级” 为部分问题窨井盖加装防坠网【视频】

今天上午，记者在行署路涧东路口附近看到，西工区城市管理局的工作人员正在这里对窨井盖进行“升级”施工，“升级”项目包括：为窨井盖建立“一路一档案，一盖一编号，一井一权属”的电子档案、确保井盖与路面高差不高于5毫米、为部分问题窨井盖加装防坠网等。

今天上午，记者在行署路涧东路口附近看到，西工区城市管理局的工作人员正在这里对窨井盖进行“升级”施工，“升级”项目包括：为窨井盖建立“一路一档案，一盖一编号，一井一权属”的电子档案、确保井盖与路面高差不高于5毫米、为部分问题窨井盖加装防坠网等。

西工区城市管理局的相关负责人介绍，“升级”完成后的窨井盖，不仅能实现远程智慧化管理，由于防坠网的加持，它的安全性也将大获提升，最大可承受约200斤的成人重量。