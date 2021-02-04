最高可补100万元！技术转移转化后补助工作启动

技术转移转化，可申报补助，最高能补100万元。28日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省科技厅、省财政厅联合组织开展技术转移转化后补助工作，支持鼓励省内企业、高等院校及科研院所在豫实施技术转移转化。

技术转移转化，可申报补助，最高能补100万元。28日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省科技厅、省财政厅联合组织开展技术转移转化后补助工作，支持鼓励省内企业、高等院校及科研院所在豫实施技术转移转化。

此次申报范围为：购买省外先进技术成果并在豫转化、产业化的在豫企业；在豫实施技术转移转化的省内高等院校、科研院所(含已备案省新型研发机构)。技术交易合同需符合条件包括：认定登记时间为2020年、资金到账时间为2020年1月1日至2020年12月31日，登记时间为2019年、资金到账时间为2019年9月1日至2020年12月31日的技术交易合同。

根据相关政策，省财政将对购买省外先进技术成果并在豫转化、产业化的在豫企业，或在豫实施技术转移转化的省内高等院校、科研院所(含已备案省新型研发机构)，按照技术合同成交到账额给予最高10%的后补助，每家企业每年最高不超过100万元。符合条件的单位可于6月18日之前将材料报送至洛阳市技术市场服务中心，咨询电话：63935441。(洛报融媒记者 戚帅华)