群众围观5位专家吃瓜？他们是在给袖珍西瓜“选美”【视频】

28日上午，在孟津区送庄镇第七届袖珍西瓜节开幕仪式上，不少群众围观一组专家吃瓜。这组专家不仅对贴着编号的袖珍西瓜逐个品尝，还边吃边端详瓜的外形、颜色，他们是在干啥？

28日上午，在孟津区送庄镇第七届袖珍西瓜节开幕仪式上，不少群众围观一组专家吃瓜。这组专家不仅对贴着编号的袖珍西瓜逐个品尝，还边吃边端详瓜的外形、颜色，他们是在干啥？

开幕式现场热闹非凡，不仅吸引来当地群众，还有从汝阳等地前来学习种植经验的种植户。活动现场的桌子上，摆放着一排袖珍西瓜，每个西瓜上都有编号。原来，这里正在举办一场袖珍西瓜“选美”比赛，共有12名种植户参赛，评委则是中国园艺学会西瓜甜瓜专业委员会秘书长马跃、孟津县“袖珍瓜王”朱忠厚等5位专家和种瓜能手。