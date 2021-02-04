即日起，洛阳806路城际公交路线调整

28日，洛报融媒记者从偃师汽车站获悉，因二里头夏都遗址博物馆附近道路施工，即日起，806路城际公交不再通过该博物馆南门，改由207国道翟东村口沿岳洛路行驶，其他线路不变。

28日，洛报融媒记者从偃师汽车站获悉，因二里头夏都遗址博物馆附近道路施工，即日起，806路城际公交不再通过该博物馆南门，改由207国道翟东村口沿岳洛路行驶，其他线路不变。待施工完毕后，该站将及时发布通知并恢复原运行线路。

806路城际公交往返于龙门客运中心与偃师汽车站，途经首阳山、佃庄等地，每日首末班发车时间分别为6：00、18：30 ，每40分钟一班。(洛报融媒记者 赵硕 文/图)