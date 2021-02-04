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【出彩洛检人】王珂丽：立志做人民最忠诚的检察官
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2021.04.29 16:24

　　学习先进典型， 弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护 公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作 业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

　　唱响时代主旋律，讲好检察故事、传递检察声音。近日，洛阳市检察院将对20名“出彩洛检人”候选人先进事迹进行展播。用党性的凝聚力、榜样的感召力、典型的引领力，积极营造争先创优的浓厚氛围。

　　王珂丽，老城区人民检察院第二检察部主任。2011年进入老城区院工作，先后任职于民事行政检察科、第二检察部。荣获河南省检察机关民行检察业务能手”“河南省检察机关公益诉讼优秀办案检察官”；被洛阳市人民检察院授予个人嘉奖三次，个人三等功一次。

　　“如果检察机关是‘公益’的守护神，那我愿做一名手持利剑、守护‘公益’的忠诚卫士。”这是王珂丽经常说的一句话。从检以来，王珂丽不断苦练基本功，立足检察职能，守护公共利益，以说干就干的劲头和真抓实干的效率，先后办理了各类污染环境的案件。

　　“去井沟村‘垃圾山’那次真的让我印象深刻。从吕祖庙前的公路旁到瀍河岸边，真的是一路尘土飞扬，臭气扑鼻。”王珂丽说，当时的场景真的可以用触目惊心来形容，那时她就下定决心一定要把这个案件办好，还老百姓绿水青山。不为别的，就为这胸前的检徽和肩头的责任。最终在王珂丽和同事们的努力下，解决了“垃圾山”的问题。如今的“垃圾山”已繁花点点、绿草茵茵，山坡下清澈的瀍河水缓缓流淌，变成了环境优美的特色游园。

　　2016年夏天，王珂丽代表市院到省院参加第二届全省民行检察业务竞赛。名单刚刚公示，王珂丽九十多岁的爷爷突然查出了胃癌晚期，医院下达病危通知书。这让王珂丽陷入了两难，名单公示后无法更换，退赛将视为弃权，直接导致单位荣誉形象受损。“从来没想过‘自古忠孝难两全’的感觉竟是如此痛苦。”回忆起当时的情景，王珂丽还是会感到非常难过。

　　王珂丽去医院看望爷爷时候，和爷爷聊到此事，没想到爷爷却说：“你是检察官，心思就不能全放在家人身上，好好比赛，别给咱王家丢人！”这番教训如同当头棒喝，令王珂丽顿时清醒，作为一名检察官，就应该有“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感，怎么能如此蹉跎宝贵的时间？此后，王珂丽精心准备，刻苦训练，最终获得“全省民行检察业务能手”的好成绩。当王珂丽带着荣誉证书赶回老家时，爷爷已经气若游丝，当天下午停止了呼吸。王珂丽对爷爷默念着：“您不孝的孙女没有辜负您的心愿，现在的我，对得起检察官的称号，对得起群众的期待，对得起这一身神圣的检察蓝！”

　　柔肩担道义，灼灼绽芳华。王珂丽这朵绽放的检花，将继续做法律的忠诚捍卫者、公益诉讼的排头兵、人与自然和谐共生的护卫军，用坚守诠释着初心和使命，用行动彰显检察巾帼风采。（通讯员/储涛）
[ 责任编辑：卢佳芳]
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