央媒观洛｜洛阳叫响“新三篇” 用文化“点燃”发展新动能

让黄河成为造福人民的幸福河。2019年，黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略。2021年是“十四五”开局之年，河南围绕黄河战略在过去的一年多时间做了哪些工作、取得哪些成效？目前在做什么工作？围绕这些主题，人民日报社河南分社组织大型采访，拟在人民日报、人民日报客户端河南频道、人民网河南频道同步推出融媒体作品，见证黄河流域生态保护和高质量发展的河南担当。

编者按：让黄河成为造福人民的幸福河。2019年，黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略。2021年是“十四五”开局之年，河南围绕黄河战略在过去的一年多时间做了哪些工作、取得哪些成效？目前在做什么工作？围绕这些主题，人民日报社河南分社组织大型采访，拟在人民日报、人民日报客户端河南频道、人民网河南频道同步推出融媒体作品，见证黄河流域生态保护和高质量发展的河南担当。

隋唐洛阳城应天门灯光秀 张怡熙 摄

四月的洛阳，牡丹飘香，游人如织。

在隋唐洛阳城应天门景区内，“唐妞”讲解员张怡曼点击手中巴掌大的智能操作设备，50米的巨幅壁画应天长歌便“动”了起来，一幅大唐盛景仿佛穿越时空，呈现眼前。

洛阳，以龙门石窟、白马寺、关林为文化旅游“老三篇”；而今，“东方博物馆之都”、隋唐洛阳城国家历史文化公园、二里头夏都遗址博物馆，成为国内外游客“打卡”的洛阳文化新地标、洛阳文旅“新三篇”。

提升“老三篇”，叫响“新三篇”。洛阳通过历史文化的现代表达，在“古”与“今”的文明对话中，用“文化的力量”点燃高质量发展新动能。