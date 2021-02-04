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洛阳中院联合市工商联召开“优化营商环境”专题调研座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳中院  来源: 2021.04.28 17:45

　　为推动政法队伍教育整顿走深走实，认真落实市委巡察组整改要求，切实保障民营企业发展，激发民营企业活力，营造良好法治化营商环境，4月26日上午，洛阳中院联合市工商联召开“优化营商环境”专题调研座谈会，悉心听取民营企业家代表对法院各项工作的意见和建议，更好地服务保障优化营商环境、经济社会高质量发展。

　　中共洛阳市委统战部副部长、市工商联党组书记马涛迅主持座谈会并讲话，洛阳中院党组副书记、常务副院长李红伟参加座谈会。市工商联相关负责人、部分企业家代表及市中院相关部门负责人参加座谈会。

　　座谈会上，马涛迅通报了洛阳市千家民营企业评议营商环境调研报告；李红伟通报了近年来全市法院优化法治化营商环境工作情况及下一步工作安排。与会企业家谈感受、献良策、谏箴言，肯定了全市法院在服务民营企业、营造法治化营商环境方面所做的工作，就诉讼服务、多元解纷、审判质效、执行规范等方面提出了意见建议。

　　李红伟对全市民营企业长期以来对洛阳法院工作的关心、支持表示感谢，对大家的意见和建议逐一进行了回应和说明，同时表示，将对与会代表提出的意见和建议认真梳理，全面把握民营企业遇到的涉法问题和司法需求，有针对性地研究服务保障措施，更好地服务企业发展。

　　会上，李红伟结合审判执行实践和企业生产经营发展实际情况，从提高诚信意识、增强证据意识、提高法治意识等三个方面，同参会的企业家代表进行交流。李红伟表示，全市法院将主动对标“国内一流、全省最优”目标要求，聚焦主责主业，延伸司法服务，着力在强化审判职能、创新服务举措、延伸司法功能上下功夫，加快营造稳定、公平、透明、可预期的法治化营商环境。（通讯员/王雨潇）
[ 责任编辑：卢佳芳]
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