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【出彩洛检人】白云松：忠于职守 “甘做艰苦奋斗老黄牛”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2021.04.28 17:45

　　学习先进典型， 弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护 公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作 业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

　　唱响时代主旋律，讲好检察故事、传递检察声音。近日，洛阳市检察院将对20名“出彩洛检人”候选人先进事迹进行展播。用党性的凝聚力、榜样的感召力、典型的引领力，积极营造争先创优的浓厚氛围。

　　白云松，2000年进入洛阳市人民检察院工作，现任办公室机要员，主要负责机要保密工作。曾荣获市院个人三等功两次、嘉奖三次，并获得“先进工作者”“优秀共产党员”“洛阳市五一劳动奖章”等荣誉。从检20余载，他虽没有惊天动地的业绩，没有可歌可泣的诗篇，但却在自己平凡的岗位上塑造了一种不平凡的敬业精神。二十余年从检路，他初心不改，在工作中精益求精、恪尽职守。

　　“机要保密工作繁琐且责任重大，需要几十年如一日的坚持不懈。唯有意志坚定、细心慎重，才能做好机要保密工作。”白云松说，机要保密工作不仅对工作责任心 要求极严，而且涉及的内容繁杂琐碎，时时刻刻都要讲政治、讲安全、讲程序，时效性、准确性和规范性极强，要严防错、漏、误、压，确保机要保密绝对安全。“因此，作为一名机要员，要有较强的保密意识，要对自己从事的每一项工作进行认真分析，自觉遵守保密法规，严格遵守各项保密制度。”白云松说。从检以来，白云松始终把工作放在第一位，不论是各类文件的处理、传递，还是重要事项、紧急事务的办理，他从来都是愉快接受、全力投入。如有突发事件，只要一接到电话或者短信，哪怕是深夜，白云松都会第一时间回到工作岗位。他说，“哪里需要我，我就去哪里，甘愿做一颗永不生锈的‘螺丝钉’，在平凡的岗位上践行检察初心。”

　　2020年春节期间，面对突如其来的新冠肺炎疫情，为了确保上级指示精神的上传下达和疫情防控各项要求的贯彻落实，从大年初二晚上收到上级的第一份文件开始，白云松便放弃了春节假期，迅速从“假期状态”切换到“工作状态”，全身心地投入到工作中。春节假期结束，当大部分人还在居家隔离的时候，白云松便已经进入了繁忙的工作状态，收发文件、为业务部门提供用印保障、为需要到岗工作的干警开具小区出入证明……

　　近几年，我市检察机关涉密网络前后两次经历河南省保密科技测评中心现场检测。为完成好此项工作，白云松认真核查两级院共300余台网络设备和1600余台涉密终端等设备情况，对基层院认真进行技术指导，审核把关文档材料几十万字，多次赶赴各基层检察院调查摸底和现场指导，累计行程3000余公里。编写测评申请书需要撰写大量的文字材料并逐个核对设备信息，因白天事务繁忙，白云松连续一个多月加班至深夜，有时甚至加班至凌晨4点，最终在测评前完成了17万字的测评申请书编写和校对工作，不仅顺利通过了现场测评，还得到了测评组的高度评价。

　　“机要工作的性质决定了它的默默无闻，这是一项不显山露水的事业，机要人员必须树立正确的世界观、人生观、价值观。”白云松说，他会一如既往地保持平和的心态，不计名利、不计得失、克己奉公，忠于职守，时刻认识到自己的工作是全局工作的一部分，自觉克服各种消极思想，充分发挥“艰苦奋斗老黄牛”的精神，在自己的岗位上默默奉献、辛勤工作。(通讯员/储涛)
[ 责任编辑：李玉洁]
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