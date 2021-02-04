【出彩洛检人】梁利超：从“心”出发 守护“未”来

学习先进典型，弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

学习先进典型，弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

唱响时代主旋律，讲好检察故事、传递检察声音。近日，洛阳市检察院将对20名“出彩洛检人”候选人先进事迹进行展播。用党性的凝聚力、榜样的感召力、典型的引领力，积极营造争先创优的浓厚氛围。

梁利超，洛阳市人民检察院第九检察部副主任。2006年进入检察系统工作，先后在嵩县人民检察院、洛阳市洛龙区人民检察院、洛阳市人民检察院从事反渎职侵权、反贪污贿赂、公诉和未成年人检察工作。曾荣获个人二等功一次、三等功两次、嘉奖两次，荣获“河南省优秀公诉人”“河南省青年卫士”“洛阳市未检业务标兵”“洛阳市维护妇女儿童权益贡献奖先进个人”“洛阳市关心下一代工作突出贡献奖”等荣誉。在工作中坚守“为民办实事”初心“为民办实事，才能让人民群众在感受公平正义的同时，也能感受到司法的温度。”从检15年，梁利超始终坚守“为民办实事”的初心，用自己的专业与专注竭尽所能地办好每一起案件，让人民群众感受到司法的温暖和更多的人文关怀。

谈起初心，梁利超说，他“为民办实事”的检察初心是在日复一日的办案和坚守中更加笃定。2006年入检后，梁利超在嵩县人民检察院先后从事反渎、反贪工作。“在我印象里最清晰的是，刚入职时，会经常下乡走访，到群众家中了解情况，有两次车坏在路上，路过的村民都主动给我们送食物和水、给我们找人修车，让我至今难忘。”梁利超说，村民的热情纯朴、真诚善良，在他心里留下了难以磨灭的印象，从那时起，“为民办实事”便刻在了他的心里。有一次遇到大雨，因为没带伞，害怕案件材料被淋湿，梁利超把案件材料抱在怀里，身上衣服都湿透了，案件材料却完整无损。还有一次下着大雪，梁利超到村民家中取证，在阴冷的村委办公室内做完笔录，他的双手冻得又红又肿，手指僵硬得屈伸困难，却依然坚持直到完成工作。

多年来，梁利超始终坚持执法为民，凡是关系群众利益的，能够帮助群众解决实际困难的，他都全力以赴。他说，“作为一名人民检察官，就要用心用情用力办好每一起案件，全心全意地为群众办实事，在为民服务解难题中践行检察人的使命担当。”

“心中有阳光，脚下有力量。”2014年梁利超积极投身于市院未检工作，见证了洛阳未检的成长与发展。工作期间，他制定了未检工作的各项制度规定，指导基层院办理案件、探索未检工作机制，撰写了洛阳版的“一号检察建议”，带领团队创建了洛阳未检“洛小未”品牌。 “做好未检工作，需要的是一种情怀。”也正是在这种情怀的推动下，梁利超努力探索新方法、新途径，打造出洛阳未检品牌。为了更加有效的提高学生遵法守法意识与自我保护能力，梁利超积极筹划，联合社会各界力量形成守护未成年的合力，多次组织“洛小未”法治宣讲员比赛，从不同行业选拔出了一大批法治宣讲员。经过梁利超的精心培训，“洛小未”法治宣讲员已在全市中小学校全面开展“法治进校园”等普法工作，为全市平安校园建设和预防未成年人犯罪贡献了检察力量。在疫情期间，梁利超立足本职，积极组织、指导全市检察机关未检部门录制“开学第一课”涉疫情普法授课视频，向教育部门积极推介。

“未检检察官不是简单的以案办案，更要积极开展帮教工作，用热心和耐心帮助他们走向更美好的明天。”梁利超说，他会一直坚守为民执法的检察初心，砥砺前行，做一名人民满意的检察官。（通讯员/储涛）