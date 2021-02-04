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洛阳城市区296家汽修企业实现活性碳吸附设备和光氧催化设备全覆盖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.28 15:17

企业负责人介绍催化燃烧设备使用情况

　　“催化燃烧设备的投用，使得挥发性有机物的排放量大大降低。”27日上午，在位于洛阳市杜预街的洛阳迅利广汽本田店汽修车间，该店总经理牛建忠向洛报融媒记者介绍了最新投用的催化燃烧设备。

　　汽车维修钣喷过程，可产生大量挥发性有机物。在这家店内，钣喷车间产生的挥发性有机物，首先经过吸附浓缩，再进行解吸脱附，最后经过催化燃烧后排出，实现有害物质的大幅去除。

　　该店的这一做法，是洛阳市在实施挥发性有机物污染防治过程中，大力推动汽车维修行业综合提升整治的结果。

　　挥发性有机物是PM2.5、臭氧生成的重要前体物，在强日照、高气温、少云量、弱风力、少降水等不利气象条件下，可加速光化学反应，造成臭氧浓度超标。

　　今年2月，洛阳市印发挥发性有机物污染防治实施方案，坚持“夏病春治、源头削减、过程控制、末端治理”，全面治理工业源、移动源和面源挥发性有机物污染。其中，在面源污染治理方面，汽车维修行业被列入重点治理领域。

　　洛阳市交通运输局污染防治攻坚办负责人周霖告诉记者，交通运输部门负责汽车维修行业挥发性有机物污染治理工作。在此期间，该局按要求在汽车维修行业推广采用静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等技术，减少使用手动空气喷涂技术，实施污染防治设施升级改造。

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[ 责任编辑：崔利利]
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