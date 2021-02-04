“我为群众办实事”暨洛阳市全民反诈宣传活动启动仪式举行

重拳反诈，洛阳在行动。为加大防网络诈骗宣传力度，提升市民防诈意识、引导市民有效应对电信网络诈骗违法犯罪行为，今日9时，“我为群众办实事”暨洛阳市全民反诈宣传活动启动仪式在洛龙区定鼎门广场举行。

重拳反诈，洛阳在行动。为加大防网络诈骗宣传力度，提升市民防诈意识、引导市民有效应对电信网络诈骗违法犯罪行为，今日9时，“我为群众办实事”暨洛阳市全民反诈宣传活动启动仪式在洛龙区定鼎门广场举行。 重拳反诈，洛阳在行动。为加大防网络诈骗宣传力度，提升市民防诈意识、引导市民有效应对电信网络诈骗违法犯罪行为，今日9时，“我为群众办实事”暨洛阳市全民反诈宣传活动启动仪式在洛龙区定鼎门广场举行。 启动仪式现场 启动仪式上，全国人大代表、著名画家王绣，洛阳籍著名歌手陈明，著名演员曹随风，著名歌手田华，洛阳电视台主持人刘微，感动中原十大人物、洛阳市神龙水上义务搜救队总教练任忠信等6位社会各界代表人物获得聘书，成为全市反电信网络诈骗宣传大使。同时，现场还举行了网络诈骗受骗群众返还追缴资金仪式，20名受骗群众获返还资金共计312.5万元。 洛阳市反电信网络诈骗宣传大使获得聘书 洛阳市反电信网络诈骗宣传大使代表陈明发言 现场向电信网络诈骗受骗群众返还追缴资金 当前，各类电信网络诈骗犯罪手段层出不穷，对人民群众生命财产安全造成严重损害，深入开展网络安全知识技能宣传普及、提高广大人民群众网络安全意识和防护技能势在必行。“我为群众办实事”暨洛阳市全民反诈宣传活动的开展，将切实提升市民的反诈意识，着力营造全民参与、全社会反诈的浓厚氛围。 现场嘉宾参加“共创无诈洛阳”签名活动 (记者 谢钰旸 文/图)⑧