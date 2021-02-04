点赞！洛阳一批先进职工和集体获得全国表彰

27日，中华全国总工会召开大会热烈庆祝“五一”国际劳动节，表彰2891个集体和个人。
27日，中华全国总工会召开大会热烈庆祝“五一”国际劳动节，表彰2891个集体和个人。
27日，中华全国总工会召开大会热烈庆祝“五一”国际劳动节，表彰2891个集体和个人。
其中，397个集体荣获全国五一劳动奖状、1297个集体荣获全国工人先锋号，1197人荣获全国五一劳动奖章称号。
洛报融媒记者从洛阳市总工会获悉，洛阳一批先进职工和集体被授予2021年全国五一劳动奖和全国工人先锋号。他们是：
全国五一劳动奖状
中船重工第七二五研究所洛阳双瑞风电叶片有限公司
全国五一劳动奖章
孟拥军 河南柴油机重工有限责任公司装备制造公司螺栓车间数控车班班长，高级技师
朱鑫 洛阳市疾病预防控制中心传染病预防控制所所长，副主任医师
郭战喜 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司盘管容器车间焊接班班长
全国工人先锋号
洛阳市公共交通集团有限公司81路班组
中铁隧道股份有限公司洛阳轨道交通1号线2标04工区项目经理部
洛阳龙鼎铝业有限公司铸轧分厂轧制班组
（洛报融媒记者 李冰 通讯员 任旭东）
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