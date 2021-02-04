龙门石窟流散海外近百年的《帝后礼佛图》“复活”了！

流散海外近百年的《帝后礼佛图》“复活”了！昨晚，新华社在全网发布真人版《帝后礼佛图》视频，让龙门石窟这组被盗凿的国宝级浮雕，首次以真人演绎的形式呈现。
流散海外近百年的《帝后礼佛图》“复活”了！昨晚，新华社在全网发布真人版《帝后礼佛图》视频，让龙门石窟这组被盗凿的国宝级浮雕，首次以真人演绎的形式呈现。
文昭皇后礼佛图（图片由龙门石窟研究院副院长 陈建平 拍摄）
流散海外近百年的《帝后礼佛图》“复活”了！昨晚，新华社在全网发布真人版《帝后礼佛图》视频，让龙门石窟这组被盗凿的国宝级浮雕，首次以真人演绎的形式呈现。
帝后礼佛图活化展示 图片由拍摄团队提供
真人版《帝后礼佛图》视频长约2分钟，一经发布立即引起网友强烈关注与热议。截至目前，由新华社主持的#真人版帝后礼佛图#新浪微博话题已登上热搜，达1242万多阅读量。新华社官微阅读量达到“10万+”。百度、今日头条等网络平台均已置顶推送相关视频。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605