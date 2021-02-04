龙门石窟流散海外近百年的《帝后礼佛图》“复活”了！

流散海外近百年的《帝后礼佛图》“复活”了！昨晚，新华社在全网发布真人版《帝后礼佛图》视频，让龙门石窟这组被盗凿的国宝级浮雕，首次以真人演绎的形式呈现。

文昭皇后礼佛图（图片由龙门石窟研究院副院长 陈建平 拍摄）

流散海外近百年的《帝后礼佛图》“复活”了！昨晚，新华社在全网发布真人版《帝后礼佛图》视频，让龙门石窟这组被盗凿的国宝级浮雕，首次以真人演绎的形式呈现。

帝后礼佛图活化展示 图片由拍摄团队提供

真人版《帝后礼佛图》视频长约2分钟，一经发布立即引起网友强烈关注与热议。截至目前，由新华社主持的#真人版帝后礼佛图#新浪微博话题已登上热搜，达1242万多阅读量。新华社官微阅读量达到“10万+”。百度、今日头条等网络平台均已置顶推送相关视频。