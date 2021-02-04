白妙：洁白如玉 妙不可言

28日，记者在王城公园正门西侧的牡丹观赏区看到，在众多各色牡丹中，有一种白牡丹静静绽放，有些高冷范儿，它的名字很有趣，叫作“白妙”。

28日，记者在王城公园正门西侧的牡丹观赏区看到，在众多各色牡丹中，有一种白牡丹静静绽放，有些高冷范儿，它的名字很有趣，叫作“白妙”。

白妙的花朵挺出叶面，花瓣边缘有卷皱，呈波浪形，花朵基部有淡紫色晕，看上去白里透着粉紫色，十分清新、雅致。

王城公园园林高级工程师范崇霞介绍，白妙是该园1999年引进的国外品种，其植株较高，花量丰富，成花率高。其花朵属于蔷薇型，房衣、花丝均为白色略带淡紫色，整体观赏效果好。其因花色有奇妙变化而得名，也有妙不可言之意。

范崇霞说，为了丰富牡丹文化节后期的牡丹开花品种，该园在高山牡丹基地培育种植了一批精品牡丹，由于海拔高、气温低，花期相对较晚，刚好可以补充园内晚开牡丹品种。现在白妙、洛阳红、花王、香玉等牡丹品种正在盛开，有喜欢的朋友可以前去观赏。（洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 张晶晶 文/图）