李亚主持召开市委常委会会议 研究生态文明建设、党史学习教育、安全生产等工作

27日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记2021年以来关于生态文明建设的重要论述、在出席领导人气候峰会时的重要讲话精神，进一步深入学习贯彻习近平生态文明思想，研究中央第五生态环境保护督察组下沉督察检查指出和交办我市的问题整改工作；听取全市党史学习教育进展情况汇报、安全生产工作情况汇报，审议相关文件；对做好“五一”假期重点工作提出要求。

李亚主持召开市委常委会会议

深入学习贯彻习近平总书记重要指示

研究生态文明建设、党史学习教育、安全生产等工作

27日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记2021年以来关于生态文明建设的重要论述、在出席领导人气候峰会时的重要讲话精神，进一步深入学习贯彻习近平生态文明思想，研究中央第五生态环境保护督察组下沉督察检查指出和交办我市的问题整改工作；听取全市党史学习教育进展情况汇报、安全生产工作情况汇报，审议相关文件；对做好“五一”假期重点工作提出要求。

会议指出，今年以来，习近平总书记就生态文明建设作出一系列重要指示，在领导人气候峰会上首次提出构建“人与自然生命共同体”理念，彰显了中国对全球环境治理的大国担当。我们要认真学习领会习近平总书记重要指示精神，对“国之大者”做到心中有数，锲而不舍抓好生态环境保护工作，抓好中央环保督察组下沉督察检查指出和交办我市的问题整改工作，全面提升生态文明建设水平。

会议强调，要将问题整改作为当前一项重要政治任务，对照交办案件和指出的问题，夯实责任、细化措施，强化责任落实，深挖问题根源，坚持分类施策，加强督导问责，做到即知即改、立行立改。要举一反三、标本兼治，不断深化大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、国土绿化、矿山治理，积极推进碳达峰碳中和，切实走好高质量发展之路。

会议指出，一段时间以来，全市各级各部门认真贯彻落实中央、省委、市委关于党史学习教育的决策部署，综合运用“五种学习方式”，读原著、学原文、悟原理，开展集中研讨、实地参观体验，使思想受到了洗礼、认识得到了提升。全市各级各部门要按照中央、省、市“七一”前党史学习教育有关部署安排，做实规定动作、创新自选动作，持续抓好党史专题学习，扎实召开专题组织生活会，不断开创发展新局面，推动党史学习教育向广度拓展、向深度推进，进一步激发了奋进力量。

会议强调，开展好“我为群众办实事”实践活动，既是党史学习教育的规定动作，也是发扬红色传统、传承红色基因、赓续共产党人精神血脉的具体体现。要提升认识，增强思想自觉和行动自觉，把学习党史同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，弘扬党的光荣传统、优良作风，把“我为群众办实事”实践活动谋划好、组织好、落实好，推动党史学习教育落到实处，推动改革发展成果更多更公平惠及全体人民。要深入基层一线，察民情访民意，找准群众“急难愁盼”、打通服务堵点断点，着力把问题找准；要找准切入点和着力点，完成一批重点任务，落地一批重大项目，提升一批场域载体，解决一批民生问题，办好一批民生实事，健全一批制度机制，着力把实事定准；要坚持项目化管理，坚持开门办实事，坚持标本兼治，着力把措施定实，真正把实事办到群众心坎上。

就进一步做好当前安全生产工作，会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示，对表对标，深刻警醒，举一反三，切实增强做好安全生产工作的责任感使命感。要把握重点、综合施策，始终把人民生命安全放在首位，把防患于未然放在更加突出位置，将从严监管贯穿建筑施工、煤矿与非煤矿山、交通运输、文化旅游、防汛安全、消防安全等各领域各环节。要层层压实责任，各级党委政府要落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，各行业主管部门要落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，各生产经营单位要履行好主体责任，确保各项安全生产责任措施落地落实落细。

会议要求，要科学统筹调度，加强值班通联，策划组织文旅促消费活动，严明作风纪律，扎实做好“五一”假期各项重点工作，确保节日欢乐祥和、社会安全稳定。(洛报融媒记者 李江涛 李东慧)