洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛城美景不胜收 市民以礼迎宾朋——致全体市民的倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.28 09:08

亲爱的市民朋友：

　　洛城美景不胜收，市民以礼迎宾朋。正值第39届中国洛阳牡丹文化节，洛阳花香四溢、春光明媚，活动异彩纷呈、如火如荼。随着“五一”国际劳动节假期临近，我市进入扫径以待的迎宾时刻。

　　根据疫情防控形势和大数据研判，我市“五一”假期或迎来游客高峰。为给广大外地游客提供良好的环境和服务，我们呼吁市民展现“洛阳风度”、奉献“洛阳礼遇”，以实际行动增辉“千年古都，牡丹花城”城市品牌。为此，市文广旅局发出倡议：

　　一、做好东道主，错峰出游。据预测，外地游客莅洛高峰集中在假期前三天，建议市民朋友错峰出游出行，可选择周边自驾游、乡村游、研学游等项目，把本地热门景区、网红景点留给外地游客，已办理洛阳都市圈旅游年票的市民可以畅享小长假，漫游都市圈。年票用户可登录“洛阳旅游年票”官方网站规划出行路线。更多精彩活动、优惠政策请关注“洛阳旅游”微信公众号。

　　二、热情迎嘉宾，周到服务。尽量绿色出行，把最便捷的车位留给外地游客。旅游热点地区的企事业单位主动向游客开放内部停车场。少去或不去外地游客聚集的餐饮、休闲、住宿及旅游购物场所。遇外地游客问询时，请热情回应；当外地游客遇困时，请施以援手。

　　三、争做文明人，以礼待客。全市旅游从业者应恪守职业道德、规范经营，让游客乘兴而来满意而归。文明旅游、遵守秩序、爱护文物。践行“光盘行动”，使用“公筷公勺”，少用或不用一次性餐具。用我们的一言一行，为文明城市增光添彩。

　　热情待客，从我做起。请大家共同努力，让广大外地游客在洛阳领略山水之美、感受人文之韵、共享文明之风。旅行中遇到问题不要着急，洛阳旅游咨询投诉电话0379-66612301，24小时为您守候。祝大家假期愉快，安心出游！

　　洛阳市文化广电和旅游局

　　2021年4月27日
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·凌晨时分，他误喝了一大口洁厕灵
  • ·走路总碰到东西 竟是遭遇了视力小偷
  • ·价格不是九龙口腔的特色，专家、医术、服务才是
    		•
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
        此前，曾听人言，孟津黄河湿地自然保护区白鹤镇段风光旖旎，不仅有着堪比油画色彩的明艳，还有着仿若泼墨山...
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 打算“五一”假期出行 先看看这份出行...
  • 4月29日至5月31日，洛阳火车站周边部...
  • 学校扩容、老旧小区改造……洛阳孟津...
  • 洛阳客家之源纪念馆面向公众免费开放
  • 28日起增设王山公交站 满足居民出行需求
  • 因为牡丹，更多人感受到“洛阳温度”
  • 李亚主持召开市委常委会会议研究经济工作
  • 购房提醒！事关格润明珠花园项目
  • 洛阳市召开庆祝“五一”国际劳动节暨...
  • 瀍河孟津段综合治理成效扎实 水质达到...
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    蔷薇盛开 美丽花墙吸引...
    洛阳龙门站始发列车数...
    王城公园：高山牡丹盛...
    爱了爱了！这些“黑科...
    精彩热帖

    樱桃红了

    蜻蜓蜕变

    公园里的芍药花

    雕塑公园
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605