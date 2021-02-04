洛城美景不胜收 市民以礼迎宾朋——致全体市民的倡议书

洛城美景不胜收，市民以礼迎宾朋。正值第39届中国洛阳牡丹文化节，洛阳花香四溢、春光明媚，活动异彩纷呈、如火如荼。随着“五一”国际劳动节假期临近，我市进入扫径以待的迎宾时刻。

亲爱的市民朋友：

洛城美景不胜收，市民以礼迎宾朋。正值第39届中国洛阳牡丹文化节，洛阳花香四溢、春光明媚，活动异彩纷呈、如火如荼。随着“五一”国际劳动节假期临近，我市进入扫径以待的迎宾时刻。

根据疫情防控形势和大数据研判，我市“五一”假期或迎来游客高峰。为给广大外地游客提供良好的环境和服务，我们呼吁市民展现“洛阳风度”、奉献“洛阳礼遇”，以实际行动增辉“千年古都，牡丹花城”城市品牌。为此，市文广旅局发出倡议：

一、做好东道主，错峰出游。据预测，外地游客莅洛高峰集中在假期前三天，建议市民朋友错峰出游出行，可选择周边自驾游、乡村游、研学游等项目，把本地热门景区、网红景点留给外地游客，已办理洛阳都市圈旅游年票的市民可以畅享小长假，漫游都市圈。年票用户可登录“洛阳旅游年票”官方网站规划出行路线。更多精彩活动、优惠政策请关注“洛阳旅游”微信公众号。

二、热情迎嘉宾，周到服务。尽量绿色出行，把最便捷的车位留给外地游客。旅游热点地区的企事业单位主动向游客开放内部停车场。少去或不去外地游客聚集的餐饮、休闲、住宿及旅游购物场所。遇外地游客问询时，请热情回应；当外地游客遇困时，请施以援手。

三、争做文明人，以礼待客。全市旅游从业者应恪守职业道德、规范经营，让游客乘兴而来满意而归。文明旅游、遵守秩序、爱护文物。践行“光盘行动”，使用“公筷公勺”，少用或不用一次性餐具。用我们的一言一行，为文明城市增光添彩。

热情待客，从我做起。请大家共同努力，让广大外地游客在洛阳领略山水之美、感受人文之韵、共享文明之风。旅行中遇到问题不要着急，洛阳旅游咨询投诉电话0379-66612301，24小时为您守候。祝大家假期愉快，安心出游！

洛阳市文化广电和旅游局

2021年4月27日